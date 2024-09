Vanoni spiffera l’identità del fidanzato di Mahmood? “Cucina e sta a Berlino”, ecco chi potrebbe essere

Chi è il misterioso fidanzato di Mahmood? La domanda si ripete da tempo ma fino a questo momento il cantante di Tuta Gold è sempre stato molto abile a proteggere la propria privacy. Quando interpellato sul tema ha brillantemente dribblato sul tema, lasciando un velo di mistero sulla sua situazione sentimentale. Anche se ormai è chiaro che ci sia un fidanzato nella sua vita privata e che il suo cuore batta per una persona davvero speciale. Di recente, tuttavia, a guastare i pani di privacy di Mahmood ci ha pensato involontariamente Ornella Vanoni.

La cantante, che evidentemente è amica del ragazzo, ha spifferato qualche dettaglio succulento sul fidanzato di Mahmood. In occasione di una intervista rilasciata al podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, l’artista ha fatto intendere che il collega starebbe vivendo una bella relazione al momento. “Se sono stata a casa sua a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Mahmood ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”, ha detto.

Mahmood, chi è il fidanzato? Le voci su Noah, il fotografo molto vicino al cantante

Eppure, in una delle sue ultime interviste televisive, Mahmood aveva detto di essere single, nonostante le tante voci contrarie. “Ero innamorato e ho trascorso un periodo non bello. Per questo motivo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore”, le sue parole.

Nel corso dei mesi successivi erano poi apparse delle foto assieme al modello Noah Oliveira, una persona presente nella vita del cantante e su cui non ci sono mai state conferme ufficiali. Potrebbe essere lui il suo fidanzato misterioso?

