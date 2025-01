Mal, nome d’arte di Paul Bradley Couling, è un cantante e attore nato a Llanfrechfa, in Gran Bretagna e più precisamente in Galles. Figlio di un muratore, Mal a sua volta nel dopoguerra ha cominciato a svolgere alcuni lavori manuali per guadagnarsi da vivere: ha fatto a sua volta il manovale ma anche l’elettricista. La musica è arrivata nella sua vita per caso: al matrimonio della sorella, infatti, ha preso in mano il microfono cantando un brano di Gene Vincent con The Mereors. Da quel momento si è appassionato alla musica e ha cominciato una carriera da cantante, adottando lo pseudonimo che lo ha poi reso noto in tutto il mondo, quello di Mal Ryder.

È entrato a far parte proprio del gruppo The Meteors per poi passare agli Spirits, pubblicando i primi dischi e 45 giri. Dopo un tour lunghissimo in tutta Europa, Mal è arrivato in Italia. Durante un’esibizione a Soho, a Londra, è stato infatti notato da Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta che lo hanno invitato ad esibirsi a Roma, al Piper. Ha cominciato così a fare avanti e indietro tra Gran Bretagna e Italia, esibendosi spesso nella Capitale e conoscendo tanti artisti in voga in quegli anni, come Patty Pravo. Proprio in seguito alla sua esperienza capitolina, Mal ha deciso di cominciare la sua carriera da solista, riscuotendo un ottimo successo nel nostro Paese.

In Italia Mal ha riscosso un grandissimo successo come cantante, con brani iconici come “Bambolina” o “Occhi neri occhi neri”, ma anche con una carriera parallela, quella da attore, che ha iniziato nel 1970 con due pellicole ovvero “Lacrime d’amore” e “Amore Formula 2”, entrambe dirette da Mario Amendola. Un gran successo per Mal che è presto diventato protagonista anche di una serie di fotoromanzi, non abbandonando comunque la musica.