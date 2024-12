Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e malattia: ha avuto il linfoma di Hodgkin

Chi non ha dedicato, nel corso della sua vita, “È per te” di Jovanotti ad una persona speciale? Lui, lo splendido brano, lo ha scritto per la figlia, Teresa Cherubini, nata dall’amore con la moglie Francesca Valiani. La coppia ha una sola figlia, appunto Teresa, che ha dovuto affrontare un momento molto difficile nel corso della sua giovane vita. Ha infatti avuto una malattia, un linfoma di Hodgkin, che la famiglia ha dovuto affrontare totalmente impreparata: d’altronde, non si è mai pronti a drammi simili.

Umberto Cherubini, chi era fratello di Jovanotti e com'è morto/ Incidente aereo: "Lo rivedo tutti i giorni"

“Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario” ha raccontato Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti e madre di Teresa. Oggi la ragazza sta meglio: ha sconfitto il tumore ed è riuscita ad andare avanti con la sua vita.

Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti/ "Innamorata a 14 anni. Mi aveva invitato in discoteca e..."

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e malattia: “Magnifica, tenera e libera”

In occasione di ogni 13 dicembre, giorno in cui Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, è venuta al mondo, il papà le dedica parole d’amore. Anche nel brano “È per te”, Jovanotti esprime parole al miele per la ragazza, ricordandole che “è per te, il 13 dicembre”. Teresa è stata descritta dal papà come una ragazza meravigliosa, talentosa, tenera ma soprattutto libera, qualità importantissima che la rende ancor più speciale agli occhi dei suoi amati genitori, che temevano di perderla nel fiore dei suoi anni ma l’hanno vista risorgere e diventare donna.

Jovanotti e Valeria Marini hanno avuto una relazione?/ Lui rompe il silenzio a Belve

Oggi Teresa è una fumettista e illustratrice: non lavora nel mondo della musica ma in qualche modo ha scelto un’altra forma di arte per dar spazio alla sua creatività.