Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno deciso di chiamare il loro primo figlio Kian, un nome decisamente poco diffuso che non si sente tutti i giorni. Oltre ad esprimere la gioia per la splendida notizia, i fan si sono chiesti perchè si chiama così e qual è il significato del nome del piccolo nato nel gennaio 2025. Andiamo dunque a scoprire tutto sulle origini e sul perchè la coppia ha deciso di chiamarlo così.

Ariadna Romero, chi è l'ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Il figlio Leo/ "Avevo bisogno di lui ma..."

Come sappiamo, Giulia Salemi ha origini italo-iraniane ed è molto legata alla sua terra. Per questo motivo ha deciso di rendere omaggio alle sue radici scegliendo questo nome per suo figlio. Kian, infatti, è un termine che ha origini persiane e significa “Re“, “reale” e “regno“, ovvero qualcosa di importante e di nobile. Ciò ci fa capire che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno voluto onorare il loro piccolo con un nome importante, che in Persia nell’antichità molte famiglie nobili sceglievano per i loro figli. Si tratta dunque di un significato importante e pieno di tradizione, che la fa sentire più vicina al suo Paese.

Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli/ L'amore al GF Vip nel 2020, poi il figlio: "Siamo cresciuti"

Kian nome del figlio di Pierpaolo Pretelli: una scelta a sorpresa per i fan!

Non deve essere stato facile per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi scegliere un nome adatto al loro primogenito. La coppia è amatissima e ogni giorno mostra sui social ogni momento importante della vita come la nascita del primo figlio e tutto quello che ne consegue. Quando Giulia Salemi aveva scoperto di essere incinta nel 2024, aveva condiviso coi fan una serie di nomi sia moderni che tradizionali tra i quali spiccavano Orlando, Dylan, Vittorio, Axel, Louis e Rafael. L’influencer, però, si era detta dubbiosa su tutti quanti e dunque aveva scelto di tenere la sorpresa per la nascita.

Pierpaolo Pretelli, chi è: attore e cantante/ Da Maratea alla tv: da Striscia la Notizia al GF Vip

Di certo il nome Kian ha lasciato tutti senza parole, nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire un nome così particolare anche perchè Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non lo avevano lontanamente menzionato! Ad ogni modo, passiamo a scoprirne qualche curiosità: il nome Kian è diventato piuttosto popolare durante gli anni ’80 in Inghilterra e negli Stati Uniti, mentre secondo le ultime ricerche, nel 2020 gli USA hanno chiamato con questo nome circa 450 neonati tra maschi e femmine. Infatti, il nome Kian può essere dato sia ai bambini che alle bambine.