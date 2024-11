Marina La Rosa e Veronica Peparini da La Talpa a concorrenti del Grande Fratello? L’ipotesi bomba

Il ritorno in onda de La Talpa dopo sedici anni di assenza si è rivelato ben al di sotto delle aspettative e per questo motivo è stato chiuso dopo sole tre puntate accorpandole tutte in un’unica puntata finale. Tuttavia nonostante i bassi ascolti il reality ha dimostrato di avere molti punti forti a partire dall’ottimo cast che ha creato più dinamiche di quanto altri reality non sono riusciti a fare in mesi e mesi di programmazione. Alessandro Egger, il vincitore, ha portato leggerezza e brio riuscendo a litigare, e fare pace, con quasi tutti gli altri concorrenti.

Federica e Stefano ancora vicini al GF, lui: "Proviamoci"/ Alfonso furioso: "Scegli lui, io non ci sono più!"

Allo stesso modo La Talpa 2024 Lucilla Agosti è stata una sabotatrice perfetta regalando liti, discussioni accese, finendo per svenire durante una prova e resterà sempre il dubbio se il suo malore sia stato sincero o pura strategia. Sui social moltissimo utenti hanno apprezzato il cast e soprattutto due sono state le concorrenti più elogiate: Marina La Rosa e Veronica Peparini. L’ex prof di Amici e l’ex gieffina sono state considerate come coloro che più di altri hanno saputo portare avanti le sorti del gioco, anche attraverso degli accesi scontri e liti con gli altri concorrenti. Creare delle dinamiche che porti in alto l’attenzione del pubblico è la caratteristica principale di ogni buon concorrente di reality ed è per questo che sul web sono in moltissimi a volere Marina La Rosa e Veronica Peparini concorrenti al Grande Fratello 2024.

Furti al Grande Fratello 2024, confessioni choc di Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato/ Cosa è stato rubato

Grande Fratello 2024, Veronica Peparini si espone: prossima concorrente dopo La Talpa?

Sui social sono in molti a chiedere che Marina La Rosa e Veronica Peparini vengano scelti come concorrenti di altri reality Mediaset tra cui il Grande Fratello 2024 e tale desiderio sembra trovare conferma nell’ex coach di Amici di Maria De Filippi: lei stessa nel suo profilo ha ricondiviso la storia che citava proprio questa richiesta del pubblico. Insomma le due ex concorrenti de La Talpa entreranno nella Casa più spiata d’Italia? Per ora si tratta solo di suggestioni ma chissà che magari più avanti o nella prossima edizione Marina La Rosa e Veronica Peparini non siano davvero tra i concorrenti del Grande Fratello, per la prima si tratterebbe di un ritorno clamoroso a 24 anni di distanza della sua partecipazione. Veronica Peparini, inoltre, è stata una protagonista indiscussa dall’inizio con una furiosa litigata con Lucilla Agosti con quest’ultima fino a quando nella puntata finale durante “la cena delle spie” è sbottata duramente contro Andrea Preti.