Mario Aldo Montano è il padre di Aldo Montano: ex schermidore specializzato nella sciabola ha trasmesso la passione per la scherma al figlio diventato successivamente campione olimpico. Ma chi è Mario Aldo Montano? Classe 1948, Mario Aldo è nato il 1 maggio a Livorno affermandosi successivamente come uno dei maggiori schermidori italiani degli anni 1970. Il padre di Aldo Montano, infatti, ha vinto una medaglia d’oro e due d’argento nella sciabola ai giochi olimpici di Monaco di Baviera del 1972. Non solo, tra i suoi riconoscimenti c’è anche la medaglia d’oro in squadra con Rolando Rigoli, Mario Tullio Montano, Michele Maffei e Cesare Salvadori.

La fama di Mario Aldo Montano è internazionale, visto che come schermidore si è fatto conoscere anche ai giochi olimpici di Montreal del 1976 e a quelli di Mosca del 1980 dove ha vinto la Coppa del Mondo. Un destino in parte segnato quello di Mario Aldo che è nato in una famiglia di schermidori livornesi.

Aldo Montano: “da bambino facevo il tifo per mio padre Mario Aldo Montano”

La scherma, la disciplina olimpica di opposizione che consiste nel combattimento leale tra due contendenti armati di spada, è legata alla famiglia Montano. Tutti i componenti della famiglia Montano hanno vinto una medaglia, tra cui c’è anche Mario Aldo Montano detto Mauzzino, il papà di Aldo Montano. La prima medaglia arriva durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972 e a fare il tifo per lui da casa c’era proprio il figlio Aldo che abbracciato al nonno tifava per il suo papà. “Con le sciabole finte, lui seduto sul divano, io con un cuscino legato alla pancia: certe sciamarrate” – ha raccontato molti anni dopo Aldo Montano che nel 2004 sale sul podio conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene.

Proprio Aldo Montano parlando del papà ha rivelato: “non mi ha mai messo pressione” – anzi ha rivelato – “mio padre si chiama Mario e basta”. Il padre ha preso il nome di Mario Aldo per distinguersi dal cugino Mario che gareggiava in quegli anni e durante le eliminazioni dirette i loro nomi venivano spesso confusi. Da qui la necessità di cambiare il nome di Mario Aldo.