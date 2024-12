CARDINALE A MAROTTA: LE PAROLE DEL PROPRIETARIO ROSSONERO

Nemmeno il gioioso clima natalizio e le vittorie placano le polemiche calcistiche in Italia. Scherzi a parte, c’è stato uno scambio di battute importante tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter.

A scagliare la prima pietra è stato il patron rossonero direttamente alla Harvard Business School: nelle Ventiquattro pagine di analisi dell’università di Boston, Cardinale ha rilasciato dichiarazioni pesanti contro i rivali cittadini. “L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta: è questo davvero quello che vogliamo?”.

Pio Albergo Trivulzio, anche Beppe Marotta fra gli inquilini/ Canoni irrisori per appartamenti sontuosi

Parole durissime e che naturalmente hanno alimentato le polemiche dei tifosi oltre ad essere viste male anche da diversi giornalisti e opinionisti: Franco Ordine ha sottolineato come queste dichiarazioni non hanno fatto altro che far imbestialire ancora di più i tifosi del Milan. Anche Ivan Zazzaroni è intervenuto: “Agghiacciante perché innanzitutto bancarotta non c’è stata. Poteva parlare dell’azionista, che era Zhang e non certamente dell’Inter”.

Rinnovo Simone Inzaghi/ Manca l'accordo economico ma l'Inter rimane fiduciosa (20 giugno 2024)

Durante il consueto appuntamento con il Club di Sky Sport, condotto da Caressa con Marchegiani, Bergomi, Bucciantini e compagnia, hanno criticato tutti a gran voce l’operato di Cardinale e le sue dichiarazioni contro l’Inter.

LA REPLICA A CARINDALE: “HA FATTO CONFUSIONE…”

Infastidite e sarcastiche le esternazioni di Marotta all’indirizzo del Presidente del Milan. In occasione del pre-partita tra i nerazzurri e il Como, match terminato 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram, il presidente dei meneghini ha espresso il suo parere.

“Credo che Cardinale abbia fatto confusione: il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed economica, ma è stato subito affiancato da Oaktree, già due anni fa. Siamo l’unica squadra di Milano che ha due stelle”. Insomma, derby dentro e fuori dal campo, anche a Natale.

CHI È IL NUOVO PRESIDIENTE DELL'INTER?/ Marotta supera Marchetti: come cambia la società (oggi 4 giugno 2024)