Tra le protagoniste di questa edizione di Temptation Island 2024 c’è senza alcun dubbio la single tentatrice Marta Moretti. Sensuale, attraente e carismatica, la trentatreenne toscana ha fatto perdere la testa a Luca in queste settimane, diventando la sua confidente e la persona con la quale svagarsi all’interno del villaggio. Tra i due ci sono stati degli avvicinamenti pericolosi, con il fidanzato Luca che sembra molto attratto da quella “visione comune” dell’amore che sembra unirli.

In queste settimane, tuttavia, Luca non si è potuto sganciare più di tanto nei confronti della single Marta, che a sua volta sta ricoprendo il suo ruolo di tentatrice in maniera impeccabile, nonostante le voci su un presunto fidanzato fuori dal programma. Inevitabile che a Gaia sia suonato qualche campanello di gelosia, d’altronde il fidanzato Luca aveva confessato ai quattro venti il “bisogno fisiologico naturale di tradire”. Marta avrà instillato in lui lo stesso desiderio?

Chi è Marta Moretti, la single tentatrice di Temptation Island 2024 che ha fatto perdere la testa a Luca

Della tentatrice toscana, sappiamo che è laureata in design e che il suo sogno era quello di diventare arredatrice di interni. Un sogno che ad oggi ha accantonato perché preferisce gestire un ristorante e slegarsi dagli orari di uffici. “Mi piace stare con la famiglia, con il mio cane in mezzo alla natura. Sono una persona sicura, non giudico le persone e mi piace molto ascoltare le loro storie”, aveva raccontato Marta Moretti all’inizio del programma.

“Tra dieci anni, mi vedo come sono ora, una ragazza che vive la vita e fa tutto quello che desidera fare e passa le giornate in modo felice, malgrado accada qualcosa di negativo cerco sempre di investire il mio tempo in modo positivo. Il mio motto è non accontentarsi mai né in amore né in amicizia, in nessun settore”.