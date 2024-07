Martina De Ioannon flirt col tentatore Carlo Marini a Temptation Island 2024?/ Previsione di Manuela Carriero

Martina De Ioannon e la vicinanza al tentatore Carlo Marini a Temptation Island 2024

Martina De Ioannon è una delle fidanzata di Temptation Island 2024 a cui ha deciso di partecipare con il fidanzato Raul che vorrebbe iniziare a convivere trovando, però, l’opposizione di Martina, spaventata dalla gelosia del compagno. Durante la prima puntata di Temptation Island 2024, Martina ha raccontato di non tollerare alcuni atteggiamenti del fidanzato che non le permetterebbe di vivere serenamente il rapporto di coppia. Oltre a raccontarsi con le altre fidanzate, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024, Martina che ha un carattere molto estroverso, si è avvicinata al tentatore Carlo Marini trascorrendo molto tempo con lui.

Temptation Island 2024, 2a puntata/ Diretta e coppie: falò a sorpresa e confronto per Lino e Alessia

Nelle prime immagini viste da Raul, Martina spalma la crema sulle spalle a Carlo il quale non perde occasione per stuzzicarla instaurando, così, un feeling che ha infastidito molto Raul e che non è passato inosservato neanche a Manuela Carriero che ha conosciuto Carlo nelle vesti di corteggiatore.

Manuela Carriero e la previsione su Martina e Carlo di Temptation Island 2024

Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne, ha conosciuto Carlo Marini durante il percorso nel programma di Maria De Filippi provando un forte interesse per il corteggiatore che ha poi preferito non tornare più in trasmissione. Dopo aver visto Carlo a Temptation Island 2024 come tentatore, Manuela Carriero ha commentato la situazione nel corso di una lunga intervista rilasciata a IoRadio ammettendo di essere felice per l’occasione che ha ottenuto Carlo: “Sono contenta che abbiano scelto lui. In alcuni momenti l’ho visto carino con Martina ma c’è stato un momento che non mi è piaciuto, quello del caffè. Lui in modo brusco le dice di no e le dice ‘perché me lo devi chiedere per favore’. Non l’ho mai inquadrato bene”.

Temptation Island 2024 anticipazioni, Filippo Bisciglia assicura un colpo di scena/ "Ci sarà una scoperta"

Manuela Carriero, poi, alla domanda diretta sul feeling che sta nascendo tra Martina e Carlo, Manuela Carriero si è lasciata andare ad una previsione importante su quello che potrà essere l’epilogo dell’avventura dell’ex corteggiatore nel programma di Filippo Bisciglia: “Secondo me è nato qualcosa tra di loro. Penso che Carlo si ritroverà a Porto San Giorgio Raul (ride, ndr)”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA