Raul, scenata di rabbia a Temptation Island 2024 per la fidanzata Martina e single Carlo/ “Mi rode il cu*o”

Martina si lamenta del fidanzato Raul a Temptation Island 2024: “Troppo geloso”

Primi accenni di crisi per Raul e Martina a Temptation Island 2024. La ragazza ha chiamato il programma a causa della gelosia eccessiva del fidanzato, stesse motivazioni che conferma in una chiacchierata con alcuni single. “Ci siamo lasciati perché era troppo geloso, adesso è migliorata, ma sbagli i modi e la reazione. – ha esordito Martina – La sua gelosia non è sana, ci vedo altro dietro non so se è insicurezza o possessione, ma se mi chiudi poi mi perdi.”

Per lei, il comportamento di Raul in molto occasioni è inaccettabile oltre che deleterio per la loro relazione: “Come faccio ad andarci a convivere? Lui per esempio il sabato non lavora, viene da me al ritornante e si mette là quando sto in cassa e ci resta male quando mi fanno complimenti o arrivano sai inviti fatti tanto per. Con i clienti parli di tutto e lui ti guarda stranito”, spiega.

Raul ha uno scatto d’ira dopo le immagini della fidanzata Martina con il single Carlo Marino

Nelle immagini successive, che Raul vede nel pinnettu di Temptation Island 2024, Martina è poi sempre più vicina al tentatore Carlo Marino. I due scherzano in spiaggia, lei gli spalma la crema sulle spalle e lui la stuzzica. I due si cercano con lo sguardo e scherzano ma nulla di più, eppure queste immagini bastano a scatenare l’ira di Raul che, finita la visione del filmato, fa una scenata di rabbia, gettando all’aria una bottiglietta d’acqua. “Mi rode il c*lo, mi rode troppo!” tuona lui, che proprio non manda giù le immagini viste.











