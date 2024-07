Martina De Ioannon, flirt con il single Carlo Marini a Temptation Island 2024/ Lei: “Io con te ci starei”

Martina e Raul di Temptation Island 2024 in crisi: lei flirta e provoca il single Carlo Marini

In questa edizione di Temptation Island 2024 c’è anche la coppia formata da Martina e Raul, i due stanno insieme da 10 mesi. Nel reality dei sentimenti Martina si è avvicinata al single Carlo Marini. E tra i due la complicità e la sintonia sono palpabili. La giovane confida al tentatore i motivi per cui ha scritto al programma: “È troppo geloso e possessivo io sono espansiva” Martina ha scelto di fare una cena con Carlo Marini ed in questo caso il single confessa di comprendere, in questo frangente, la gelosia del suo fidanzato Raul Dumitras.

“A questa cena potevi dire no” ha premesso Carlo: “Avresti potuto dire di no…non stiamo facendo nulla di male ma capisco che dall’altra parte può non piacere” Ed alle dimostranze della ragazza, dopo averle dato della para**lo durante la chiacchierata l’ha provocata: “Lo vedi che tra di noi c’è intesa? Ci capiamo, ci fidiamo…io ti faccio uno sguardo e lo capisci, però posso dirti una cosa? Due persone intelligenti lo fanno…sono robe che non è che fai con tutti…”

Ed a questo punto che Martina De Ioannon si è sbilanciata tantissimo con il tentatore Carlo Marini: “Se io non stessi con Raul e ti incontrassi fuori io ti conoscerei proprio però adesso non ho quella spinta” “Ma se stai con una persona e c’è sentimento non c’è l’hai questo impulso. Se hai piacere a farlo vuol dire che quella persona ti incuriosisce e se qualcuno ti incuriosisce è perché hai delle mancanze.” è stata la controreplica del single. La conversazione tra Martina e Carlo si è subito riscaldata. Lui l’ha provocata: “Ti piace giocare… ti piace flirtare non è che sei di legno” A questo punto la ragazza ha replicato: “Mi piace piacere ma lui lo sa.” “Io fuori con te ci avrei provato.” l’ha incalzata il single “E io ci sarei stata” è stata l’immediata replica. Insomma tra la fidanzata di Raul, Martina e il single Carlo a Temptation Island 2024 è scoccata la scintilla? Per il momento è presto per dirlo ma ciò che è certo è che tra i due c’è troppa sintonia.











