Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini domani 20 luglio 2024 in Argentina/ Location e invitati vip

Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: domani il fatidico sì

Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta a Fontana di Trevi a Roma, sotto lo sguardo di Leandro Paredes, Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono pronti a convolare a nozze. Il giorno del matrimonio tra Dybala e Oriana è ormai alle porte: domani, sabato 20 luglio 2024, infatti, il calciatore e l’attrice e cantante argentina si sposeranno diventando ufficialmente marito e moglie. Nonostante vivano in Italia dove Dybala gioca, la coppia ha scelto di sposarsi in Argentina alla presenza di parenti e amici che hanno visto nascere e crescere un amore diventato sempre più forte e importante.

Come riporta Leggo, non ci sono notizia ufficiali sul matrimonio intorno al quale vige il massimo riserbo ma, stando a quello che hanno rivelato alcune talpe e Catherine Fulop, mamma della futura sposa e suocera del campione giallorosso, il matrimonio sarà celebrato nella fantastica cornice di Haras de Exaltación de la Cruz, a Buenos Aires.

Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: pioggia di invitati

Sono circa 300 gli invitati al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini tra cui ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo oltre a vari calciatori a cui lo sposo è legato da una profonda amicizia, in primis Leandro Paredes con la moglie Camila Galante. Proprio Paredes servirà il vino che gli ospiti potranno bere durante il ricevimento avendo da poco avviato un’attività vinicola e come ha raccontato la sposa Oriana nel programma televisivo argentino, Corta por Lozano, in onda su Telefe: «Nel banchetto di nozze non mancherà il vino di Leandro Paredes». La torta nuziale, invece, sarà realizzata da Damian Betular, uno dei più rinomati chef argentini.

La sposa, all’altare, sarà accompagnata dal padre e a celebrare la funzione religiosa sarà il sacerdote che ha sposato i genitori di Oriana. La mamma della sposa, inoltre, ha svelato ulteriori dettagli: «Nessuno potrà portare con sé il cellulare, è severamente proibito. Hanno assicurato a tutti gli ospiti di godersi l’evento perché ci sarà una persona che penserà a foto e video e ritrarrà ogni singolo invitato. Gli sposi non vogliono che siano proiettati video con foto di famiglia o di quando erano bambini».











