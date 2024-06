Matteo Maffucci, il cantante degli Zero Assoluto si è sposato/ Chi è la moglie Benedetta Balestri

Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato: grande gioia per il cantante

Grande gioia e infiniti festeggiamenti per Matteo Maffucci, il cantante degli Zero Assoluto, che lo scorso 8 giugno è convolato a nozze con la compagna e ora moglie Benedetta Balestri. L’artista, che al fianco di Thomas De Gasperi è voce inconfondibile dell’iconico duo pop che ha segnato un’intera generazione nel primo decennio degli anni 2000, ha celebrato il matrimonio alla presenza di numerosi amici e parenti, che sono stati poi coinvolti con i neo-sposi nei festeggiamenti all’aperto tra musica, balli e tanto divertimento.

Una tavolata allestita all’aperto e una cerimonia organizzata nei minimi dettagli: Matteo Maffucci e Benedetta Balestri hanno coronato il proprio sogno d’amore, dopo la romantica proposta di matrimonio a Parigi, e non sono mancate al loro fianco le persone più importanti. Immancabile Thomas De Gasperi, amico e collega del cantante negli Zero Assoluto, con il quale ha cantato l’iconica Per dimenticare. “Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai“, recita uno dei più celebri versi della canzone, oggi trasformatosi in una meravigliosa realtà per Maffucci.

Benedetta Balestri, chi è la compagna e neo-moglie di Matteo Maffucci

Ma chi è Benedetta Balestri, neo-moglie di Matteo Maffucci? Nata nel 1993, è co-fondatrice di One Shot Group, agenzia italiana specializzata in management e comunicazione digitale e che segue numerosi creator e personaggi dello spettacolo, dalla conduttrice ed ex gieffina Paola Di Benedetto alla star dei social Mattia Stanga. Benedetta è inoltre figlia di un celebre volto della televisione: suo padre è infatti Marco Balestri, autore e conduttore del piccolo schermo che ha lavorato per numerosi programmi di spicco come Miss Italia, Telemike, Scherzi a parte e Stranamore.

Matteo Maffucci è invece la voce di uno dei gruppi pop che hanno fatto sognare numerosi ragazzi, con i grandi successi degli Zero Assoluto assieme a Thomas De Gasperi; tra questi Semplicemente, Svegliarsi la mattina e Per dimenticare, che ha fatto da colonna sonora al giorno più bello ed emozionante della sua vita.

