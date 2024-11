Chi è Matthew: il fidanzato di Mew, cantante in gara a Sanremo Giovani 2024

Matthew è il fidanzato di Mew, cantante in gara a Sanremo Giovani 2024 e che si esibisce nel corso della prima serata in programma oggi, martedì 12 novembre 2024. Esattamente come la fidanzata, anche Matthew è un cantante e con lei ha partecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Sin dai primi giorni di convivenza nella casetta, tra Matthew e Mew è nato un rapporto speciale che, con il tempo, si è trasformato in amore rendendoli inseparabili e portandoli a prendere una decisione importante per il loro futuro. Dopo essersi innamorati, Mew e Mathew hanno deciso di lasciare insieme e volontariamente la scuola più famosa d’Italia.

Una decisione consapevole da parte di entrambi che non si sentivano pronti per affrontare le pressioni di una scuola così importante. “È stata una scelta sofferta per entrambi. Anche lui non stava tanto bene lì dentro, forse si sentiva un po’ oppresso per il percorso che stava portando avanti, diverso dal mio“, ha raccontato lei a Verissimo.

Matthew w Mew: come procede la loro storia d’amore

Nonostante la poca conoscenza, il sentimento nato tra Mew e Matthew è diventato sempre più forte fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. I due, infatti, stanno ancora insieme, sempre più uniti e innamorati, e sono anche pronti a compiere l’importante passo della convivenza come ha spiegato lei stessa a Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Con Matthew è stato un amore a prima vista. Non pensavo di poter trovare una persona così affine a me. Mi ha dato un enorme aiuto e oggi è una persona di cui non posso fare a meno” – ha detto la cantante per poi aggiungere – “sono molto innamorata di lui. Andiamo a vivere insieme”, ha concluso l’ex allieva di Amici.

