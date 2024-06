Meghan Markle fa infuriare la Royal Family/ “Vuole attirare su di sé le attenzioni”: cos’è successo

Meghan Markle fa infuriare ancora una volta il Regno Unito e tutti i fan della Corona. Il mese scorso la moglie di Harry ha lanciato un suo marchio di prodotti, chiamato American Riviera Orchard: il nome proviene dalla regione nella zona di Santa Barbara dove i due (ormai insieme ai figli) vivono da quando hanno lasciato Londra. Il marchio è, neanche a dirlo, di lusso, e fino a questo momento ha venduto marmellate, burro, salse e creme spalmabili, caffè, the e altri prodotti da utilizzare in cucina. Meghan Markle, per lanciare il suo brand, ha inviato 50 barattoli di marmellata ad amici e influencer, con l’obiettivo di far conoscere il più possibile il suo marchio: negli ultimi giorni, però, è arrivata un’altra novità.

La duchessa del Sussex ora vende anche cibo per cani, ovviamente pregiato, e questa linea è stata lanciata proprio da pochi giorni, in concomitanza di un importantissimo evento per tutta la Famiglia reale: il Trooping the Colour. I fan di Meghan Markle hanno notato la bizzarra coincidenza, non apprezzando troppo il tempismo dell’ex attrice. Secondo i media inglesi, inoltre, il “gesto avrebbe indisposto la famiglia”: secondo la Royal Family, la moglie di Harry “lo avrebbe fatto solo per attirare l’attenzione su se stessa”.

Meghan Markle fa infuriare gli inglesi

Harry e Meghan Markle non hanno partecipato al Trooping the Colour, uno degli eventi più amati dai londinesi e in generale da tutti gli inglesi: si tratta della “sfilata della bandiera”, una parata nella quale si omaggia la famiglia reale con un corteo militare. Quest’anno, per l’occasione, è ricomparsa davanti ai media anche Kate Middleton, che pochi mesi fa aveva annunciato la sua battaglia contro un tumore ed era ovviamente scomparsa dai radar dei media e delle fotocamere, non partecipando più ad alcun evento ufficiale per concentrarsi sulla sua salute.

Proprio per il Trooping the Colour, però, Kate è tornata a farsi vedere al fianco del marito William e dei suoi tre figli: una notizia che ha reso felicissimi tutti gli inglesi, in pensiero per lo stato di salute della principessa. Nonostante l’attenzione fosse inevitabilmente focalizzata su Kate Middleton, secondo più di qualcuno Megan avrebbe cercato di attirare a sé gli occhi degli inglesi, dei media e di tutto l’ambiente, andando ad arricchire l’offerta del suo brand. Una scelta che la Royal family non avrebbe gradito affatto.











