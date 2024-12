COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING LA SANTA MESSA PER SANT’AMBROGIO 2024

Come da tradizione è attesa per la giornata di oggi 7 dicembre 2024 la Santa Messa Pontificale per la Festa di Sant’Ambrogio, il Patrono della Diocesi di Milano e uno dei padri della Chiesa cattolica mondiale: culmine più alto delle Celebrazioni Santambrosiane, la Santa Messa nella Basilica omonima in zona Università Cattolica sarà guidata dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini, l’indomani dell’altro grande appuntamento di Sant’Ambrogio ovvero il Discorso alla Città e alla Diocesi.

Sarà possibile seguire in diretta tv e video streaming sui canali locali (Telenova) e sui canali social della Chiesa di Milano, oltre alla Basilica stessa di Sant’Ambrogio: le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8, alle 10.30, alle 17 (con l’Abate di Sant’Ambrogio, mons. Carlo Faccendini) e alle 19, ma la celebrazione centrale resta quella delle ore 10.30 presieduta da Sua Eccellenza l’Arcivescovo Delpini. Nella giornata di domani 8 dicembre 2024, giorno dell’Immacolata Concezione di Maria (e quarta domenica di Avvento secondo il calendario ambrosiano) è prevista alle ore 12 la Santa Messa Pontificale in lingua latina, celebrata sempre dall’Abate Faccendini; parallelamente, sempre alle ore 11, è previsto il Pontificale in Duomo con Delpini per celebrare al meglio la festa dedicata alla Madre di Gesù. Alle ore 17.30 invece si chiudono le Celebrazioni Santambrosiane con il canto del Vespero sempre in Basilica di Sant’Ambrogio.

L’ATTESO DISCORSO ALLA CITTÀ, IL PONTIFICALE E IL MESSAGGIO PER L’AVVENTO DELL’ARCIVESCOVO DELPINI

Nell’omelia della Santa Messa di Sant’Ambrogio l’Arcivescovo Delpini riprenderà alcuni dei concetti espressi ieri nel Discorso alla Città (che trovate qui, ndr), un richiamo continuo alla pacificazione e alla preghiera in vista del Santo Natale e davanti soprattutto alla inquietante spirale di violenza che ha attraversato Milano specie in queste ultime settimane (il “caso Corvetto” su tutto).

Nel Discorso alla Città pronunciato nel 2023 (e dedicato al tema del coraggio), il responsabile della vasta Diocesi di Milano ha puntato dritto all’epidemia della paura che una città complessa come quella sotto la Madonnina manifesta da tempo: è però guardando propria alla vita e agli insegnamenti del Santo Patrono Ambrogio che è possibile trarre «ispirazione per reagire alla mediocrità e alla rassegnazione». Sant’Ambrogio come “seminatore di fiducia” che racconta fino ad oggi la centralità del “servizio” e della speranza come temi chiave dell’annuncio cristiano: serve un rinnovato “umanesimo di fiducia” per poter realmente vincere la sfida della paura. «Nulla è scontato e deciso, il destino non è per forza destinato al peggio. Ogni epoca ha i suoi travagli, ogni tempo ha la sua resurrezione», commentava Alberto Mattioli del Consiglio Diocesano di Azione Cattolica Ambrosiana.

