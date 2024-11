Metodo San Patrignano è l’approccio adottato nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 in provincia di Rimini e dedicata al recupero dei giovani tossicodipendenti, nell’ottica di un pieno reinserimento in società dopo un percorso di disintossicazione e riabilitazione che prevede l’integrazione di iter di istruzione e formazione professionale.

San Patrignano cos'è, storia della comunità di Vincenzo Muccioli/ Dal 1978, migliaia di persone accolte...

Vincenzo Muccioli e i metodi della comunità in passato finirono al centro di controversie e processi (due quelli celebrati a carico del fondatore, poi assolto) perché accusati di usare la coercizione e la violenza per trattenere gli ospiti all’interno di San Patrignano.

Qual è il metodo San Patrignano

Il metodo San Patrignano per il recupero delle persone precipitate nel limbo della tossicodipendenza e con storie di disagio ed emarginazione sociale prevede un programma individuale fondato su un percorso terapeutico di tipo educativo e riabilitativo. La dipendenza dalle droghe non viene considerata una malattia e per questo non sono previsti trattamenti farmacologici.

Orfani italiani inviati negli USA/ Così Vaticano strappò 3mila bambini dalle braccia delle madri: l'inchiesta

Il percorso di recupero a San Patrignano ha una durata di circa 3 anni ed è quindi personalizzato, coinvolge anche la psicoterapia in caso di necessità e è un iter “rigido”, cioè non ha degli step predeterminati. “Quando un giovane entra in comunità – spiegano a San Patrignano –, viene inserito in uno dei settori di formazione ed è affidato a un tutor” che lo affianca nel primo anno.

I percorsi di formazione e studio all’interno della comunità di San Patrignano offrono ai giovani ospiti la possibilità di imparare un mestiere e acquisire un bagaglio di conoscenze utile al reinserimento nella società. Durante la permanenza a San Patrignano, ai giovani è garantita inoltre la possibilità di ricostruire un rapporto con la famiglia dopo il periodo di iniziale distacco previsto dal percorso (nel quale si consente comunque un contatto epistolare). La fase conclusiva, infine, prevede una serie di “verifiche” dopo il ritorno a casa, attività che comprendono una valutazione delle prospettive future da parte del giovane.

Lecce, 14enne denuncia: "Violentata da fidanzato e dall'amico"/ Indagato 23enne, caccia a presunto complice