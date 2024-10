È morto Michel Blanc: aveva recitato con Roberto Benigni ne “Il mostro”

A soli 72 anni è venuto a mancare Michel Blanc, attore e regista francese che ha recitato, tra gli altri, nel film “Il mostro” diretto da Roberto Benigni, pellicola del 1994 nella quale il francese interpretava Paride Taccone, medico psichiatra. L’uomo, che ha dato il volto e la voce a tantissimi film e pellicole francesi e non soltanto, si è spento a causa di un infarto: è morto in un ospedale di Parigi. L’attore aveva legato il suo nome, dagli anni ’70, al gruppo teatrale “Splendid” ma aveva raggiunto il successo con le commedie “Les Bronzes” del 1978. Nella sua carriera figurano anche una serie di premi: a Cannes ottenne un riconoscimento nel 1986 come miglior attore per “Lui porta i tacchi a spillo” e poi nel 1994 per la sceneggiatura di “Grosse fatigue”.

Michel Blanc, la carriera e i film di successo dell’attore

Michel Blanc ottenne la notorietà sperata e tanto attesa nel 1978 con il film “Les Bronzés” e successivamente lo stesso successo ebbero anche i sequel “Les bronzés font du ski” del 1979 e “Les bronzés 3: amis pour la vie” del 2006. Tante, nel corso della carriera, le commedie nelle quali il francese ha recitato, tutte molto amate dal pubblico. Dagli anni ’80 per lui è arrivata anche un’avventura alla regia con una serie di film tra i quali troviamo “Big fatigue” del 1994 e nel 2002 “Kiss who you want”.

L’attore, nato nel 1952, aveva studiato al liceo Pasteur de Neuilly-sur-Seine per poi dedicarsi completamente al cinema. In Italia è conosciuto per aver interpretato il ruolo di Paride Taccone nel film con Roberto Benigni, “Il mostro”, del 1994. Il suo addio ha gettato nello sconforto non solamente la famiglia, ma anche tanti attori e colleghi che lo hanno ricordato con numerosi messaggi sui vari social, ricordando il suo spessore artistico.