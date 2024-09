Michele Longobardi: perché partecipa a Uomini e Donne

Oggi, martedì 24 settembre, parte ufficialmente l’avventura di Michele Longobardi sul trono di Uomini e donne. Dopo la precedente esperienza come corteggiatore di Manuela Carriero, Michele ha scelto di tornare in trasmissione accettando di cercare l’amore come tronista. Ufficialmente single, spiritoso e con una gran dialettica, è stato scelto dalla redazione per ravvivare il trono classico che, rispetto al trono over, continua ad appassionare meno il pubblico. Spiritoso e ironico, dunque, Michele è pronto ad animare le puntate, ma soprattutto a cercare la donna della sua vita.

“Sono un animale sociale, estroverso, espansivo. Mi piace stare al centro dell’attenzione, mi piace far ridere gli altri. Probabilmente sono anche permaloso anche se non lo lascio a vedere. Mi piace provocare e stuzzicare le persone che non sopporto. Ho un master in provocazione”, ha detto nel video di presentazione in cui ha ammesso di sentire la mancanza dell’intimità tipica di una relazione.

Michele Longobardi: cosa accade nella prima puntata di Uomini e Donne

Nel corso della sua prima puntata da tronista, Michele Longobardi arriva in studio dopo il video di presentazione salutando Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Poi si accomoda sul trono e si lascia andare ad una battuta: “Comodo, proprio di legno”, commenta strappando un sorriso ai presenti in studio.

Michele, poi, vede per la prima volta tutte le ragazze che, non conoscendo l’identità dei tronisti, hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio. Ragazze che dovranno poi scegliere se corteggiare Michele o l’altro tronista ovvero Alessio Pecorelli. Michele, dunque, è pronto a lanciare la sfida ad Alessio per conquistare la ragazza che, più di tutte, riuscirà a catturare inizialmente le sue attenzioni e poi il suo cuore che, da tempo, non batte per qualcuna. Riuscirà a trovare la donna della sua vita?

