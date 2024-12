Michele Longobardi volta pagina dopo Uomini e Donne?

Michele Longobardi, dopo aver lasciato il trono di Uomini e Donne per una serie di segnalazioni che hanno portato a galla alcune sue chat con altre ragazze, torna al centro del gossip per un’altra segnalazione. L’ex tronista, infatti, è stato paparazzato in un centro commerciale di Napoli in compagnia di un volto noto al grande pubblico. Michele, infatti, è stato pizzicato in compagnia di Clotilde Esposito, nota attrice di Mare Fuori che nella serie ha interpretato la giovane detenuta Silvia.

Mario Verona e Giovanna Gemma si sono lasciati/ L'ex cavaliere torna a Uomini e Donne?

La segnalazione è stata pubblicata su Instagram da Deianira Marzano che, oltre a riportare le parole ricevute, ha anche pubblicato la foto dell’ex tronista insieme all’attrice scattata lo scorso 23 dicembre. Lo scatto è diventato immediatamente virale scatenato rumors su Michele che ha lasciato il programma di Maria De Filippi con molto rumore.

Claudio Sona di Uomini e Donne, Natale da incubo con fidanzato Nicolas Cornia/ "Da soli in pronto soccorso"

Michele Longobardi e la segnalazione di Deianira Marzano

“Voglio rimanere anonima, ma ho appena visto Michele di Uomini e Donne con l’attrice di Mare Fuori. È stato io 23 dicembre al centro commerciale Maximall di Torre Annunziata a Napoli”. E’ questa la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano che sia Michele Longobardi che Clotilde Esposito non hanno commentato.

Non si sa che tipo di rapporto ci sia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice. Attualmente, entrambi sembrano essere single ma non è da escludere che Michele possa aver deciso di voltare pagina dopo aver detto addio a Uomini e Donne senza una scelta. In attesa di scoprire cosa c’è davvero tra Michele e Clotilde Esposito, i fan di Uomini e Donne aspettano con ansia la messa in onda delle puntate dell’addio di Michele che saranno trasmesse nella settimana che va dal 7 al 10 gennaio 2024.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntate gennaio 2025/ Ciro: "Martina, tu sceglierai Gianmarco", cos'è successo