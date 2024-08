Prosegue la storia d’amore tra Michelle Cavallaro e il fidanzato Alex Wyse, ex concorrente e cantante di Amici di Maria De Filippi. La influencer diventata famosa soprattutto tra i giovanissimi per la sua partecipazione a Il Collegio a soli 14 anni attirando da subito l’attenzione e la curiosità del pubblico. In primis Michelle si è fatta notare per una faida con la collega Arianna Triassi, mentre ha vissuto un flirt con il compagno di classe Roberto Magro. Il percorso di Michelle a Il Collegio si è conclusa molto presto, visto che la 14enne è stata espulsa dalla scuola in seguito di un crollo psicologico con conseguenze sul suo profitto scolastico.

Nonostante l’espulsione da Il Collegio, Michelle è diventata molto popolare sui social coinvolgendo il pubblico di giovanissimi e non solo con un profilo Instagram che ha infranto i 700mila followers. Un successo che le ha permesso anche di entrare nel collettivo di star del web: House of Talent e di pubblicare il suo primo singolo dal titolo “Berlino” in collaborazione con Alessandro Lock.

Michelle Cavallaro fidanzato: da Roberto Magro de Il Collegio a Alex Wyse di Amici

Ma non finisce qui, visto che Michelle Cavallaro ha anche debuttato come scrittrice pubblicando il libro “9 passi per arrivare a te” edito da Fabbri Editore. Ma passiamo alla vita privata e sentimentale della giovane influcencer che in passato è stata legata a Roberto Magro, uno dei concorrenti e giovani allievi de Il Collegio conosciuto proprio durante la sua esperienza nel popolare programma di Rai2. Successivamente Michelle è stata legata a Junior Iacono e ultimamente è fidanzato con Alex Wyse.

L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confermato l’esistenza di una nuova fidanzata nella sua vita senza però fare il nome: “se è la persona che è qui dietro le quinte? No, quella è un’altra storia”.