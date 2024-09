Milano sta vivendo un periodo di grande rivoluzione e dopo l’arrivo delle 100 strade a zona 30, ecco anche l’Area C a pagamento dal lunedì alla domenica. Fino ad oggi la zona “più ristretta” del capoluogo lombardo risultava essere a pagamento “solo” dal lunedì al venerdì, con il “liberi tutti” invece nel weekend, il sabato e la domenica, ma il sindaco Beppe Sala ha deciso di estendere il “bollino” a tutta la settimana, per buona pace di chi invece sperava di poter ancora entrare gratis a Milano nei fine settimana.

Attilio Fontana: “Autonomia? Pd malafede”/ “Toni violenti a sinistra. Lombardia fa risparmiare 12 miliardi”

Lo segnala il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, sottolineando appunto che da ora in avanti, per accedere con la propria vettura nella Cerchia dei Bastioni, bisognerà pagare un ticket, precisamente 7,50 euro per la durata giornaliera, permettendo ingressi e uscite infinite (per i residenti il prezzo scende a 3 euro).

Sondaggi politici 2024/ Fiducia sindaci: podio Cdx con Guerra top a Parma, crollo Sala e Gualtieri

MILANO, AREA C ESTESA ANCHE AL WEEKEND? SI STUDIA ANCHE UNA “TASSA” ANTI SUV

Attenzione anche a quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, a cominciare dall’introduzione della nuova zona a traffico limitato nel Quadrilatero della moda, quindi nuovi parcheggi blu e infine uno dei provvedimenti più discussi, quello di aumento del pagamento della sosta per i mezzi più pesanti a cominciare dai SUV.

Si tratta di una battaglia che è stata portata avanti negli scorsi mesi da diverse metropoli europee, a cominciare da Parigi e Lione, e che potrebbe essere estesa quindi anche a Milano, dove ovviamente gli sport utility vehicle circolano numerosi in centro città, e basta farsi un giro ad esempio in via Montenapoleone per vederlo, e non solo. In attesa di capire meglio se il provvedimento “anti SUV” verrà portato avanti, il sindaco Beppe Sala è intervenuto sulla questione dell’Area C, spiegando che l’amministrazione meneghina è interessata appunto ad estenderla ma non per fare cassa, ma comunque per fare ordine al bilancio.

Uffici anagrafe a Milano, chiusure in programma. Sala: "Lo faremo con buonsenso"/ La Lega protesta

MILANO, AREA C ESTESA ANCHE AL WEEKEND? POSSIBILE INTRODUZIONE DALLA PRIMAVERA

Il primo cittadino meneghino lamenta infatti pochi aiuti dal governo nonostante gli importanti investimenti sul trasporto pubblico, sottolineando comunque che non ce l’ha con il governo Meloni, in quanto tale vicenda va avanti da anni. In ogni caso, come sottolinea il Corriere della Sera, l’Area C estesa al weekend non è ancora stata ufficializzata, manca ancora la data di introduzione, e il tutto dovrà prima passare dal Consiglio Comunale.

La data prescelta potrebbe essere la prossima primavera ma non sarà facile introdurla visto che le forze di opposizione, leggasi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, promettono battaglia a Palazzo Marino. Basta leggere le parole di Samuele Piscina, segretario comunale della Lega, che parla di “follia solo per fare cassa”, giusto per capire l’umore appunto delle altre forze politiche di Milano, annunciando inoltre una petizione per fare in modo che alla fine il provvedimento non passi. Si preannuncia quindi un autunno molto caldo per i cittadini di Milano: vedremo alla fine chi la spunterà.