ANCHE ATM COIVOLTA NELLO SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024

Anche Atm a Milano coinvolto nello sciopero di venerdì 8 novembre 2024, quando il trasporto pubblico locale sarà a rischio in tutta Italia. Non essendoci fasce di garanzia previste, l’agitazione di 24 ore è destinata a causare notevoli disagi, ma nel caso del capoluogo lombardo c’è una piccola consolazione: la società che si occupa del trasporto pubblico locale ha fatto sapere che ci saranno orari garantiti, almeno per la metropolitana e alcune delle linee principali nel caso di bus e tram. Per quanto riguarda, invece, la giornata di domani, non c’è nulla da temere, perché lo sciopero che è stato proclamato per il 5 novembre, seppur nazionale, riguarda solo i treni, quindi chi dovrà spostarsi in metro, bus e tram potrà farlo senza problemi.

Sciopero treni 5 novembre 2024 per capotreno aggredito/ Domani stop 8 ore: info Trenitalia, Italo e Trenord

Dunque, riguardo le fasce di garanzia a Milano, chi avrà bisogno di usufruire dei collegamenti offerti dalle linee metro rossa M1, verde M2, gialla M3, lilla M5 e blu M4 da San Cristoforo a San Babila, potrà farlo da inizio servizio alle ore 08:45 e dalle ore 15:00 alle 18. Invece, la tratta M4 da San Babila a Linate ha un servizio garantito per tutta la giornata.

Sciopero 8 novembre 2024 mezzi pubblici: a rischio metro, bus e tram/ Info e orari, niente fasce di garanzia

Stessi orari garantiti per i servizi delle linee bus, tram e filobus il cui elenco è stato fornito sul sito ufficiale, quindi quello delle altre linee non è assicurato. Invece, il collegamento della Funicolare tra Como e Brunate è garantito fino alle ore 08:30.

MOTIVI SCIOPERO 8 NOVEMBRE 2024 E PRECISAZIONI ATM

Lo sciopero proclamato per l’8 novembre 2024 riguarda il trasporto pubblico locale, non i treni. Dunque, l’agitazione non vedrà coinvolta la rete suburbana su ferro, in quanto il contratto collettivo è diverso. Infatti, il motivo principale della mobilitazione riguarda il rinnovo del Ccnl. Di conseguenza, non avrà alcun impatto su Trenord e le linee attinenti al trasporto pubblico locale che è gestito da Trenitalia.

Sciopero generale 29 novembre 2024, scontro governo-sindacati/ Salvini attacca: "Ridicoli", Cisl si dissocia

Tornando alle motivazioni dello sciopero, che sono state ricordate da Atm in un comunicato, si precisa che riguardano il sostegno appunto al rinnovo del contratto collettivo, ma si indica anche che sono state previste particolari modalità dell’agitazione, quindi potranno essere garantiti solo i servizi che hanno grande importanza per la maggior parte dei viaggiatori. Infatti, le metropolitane sono garantite solo in specifici orari, mentre per le linee di superficie sono garantiti i servizi solo di alcune di esse.