Millie e Michele: colpo di scena a Uomini e Donne?

Millie e Michele sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024 settembre? La coppia si era lasciata al termine del falò di confronto e, un mese dopo, raccontandosi ai microfoni di Filippo Bisciglia, aveva raccontato di non essere tornata sui propri passi nonostante l’evidente sentimento da parte di entrambi. Millie, in particolare, ha spiegato di essere stata subito contattata da Michele il quale, tuttavia, ha continuato a farle notare i vari errori fatti nei programma. Millie, inoltre, ha spiegato che Michele le ha anche chiesto di andare a vivere con lui nella nuova casa ma di aver rifiutato non essendoci le premesse per tornare insieme.

“Mi ha detto che mi ama, che vuole riprovarci. Anch’io lo amo ma se le cose non vanno bene è giusto lasciarsi. L’ho capito facendo questo percorso. Lo amo ma riesco a stare senza di lui perché non penso che possa funzionare tra di noi“, le parole di Millie.

Millie e Michele: tutta la verità sul loro rapporto dopo Temptation island 2024 settembre

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 24 ottobre 2024, Millie e Michele saranno i protagonisti di un confronto in studio alla presenza di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. Dopo quanto hanno raccontato a Filippo, sarà cambiato qualcosa nel loro rapporto? Michele sarà riuscito a convincere Millie a concedergli una seconda possibilità?

Desiderosa di costruire una storia importante e di avere in futuro una famiglia, Millie desidera avere accanto una persona che si fidi totalmente di lei. Da parte di Michele, dopo l’avventura nel programma dell’amore, non ha sentito tale fiducia al punto da non essere tornata indietro nonostante l’amore che prova per lui. Michele, dunque, si sarà arreso o avrà dato a Millie le dimostrazioni che desidera?