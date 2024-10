MILLION DAY, ALLA SCOPERTA DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Torna anche oggi il classico appuntamento con i numeri fortunati del Million Day, il concorso quotidiano che in palio mette fino a un milione di euro. Sono tante ogni giorno le persone che scelgono di partecipare al concorso per provare a vincere fino a un milione di euro: l’ultima volta che la maxi vittoria è arrivata è solo pochi giorni fa, il 4 di ottobre, in due parti differenti della nostra bella Italia. Un giocatore ha ottenuto il milione di euro a Leggiuno, in provincia di Varese, mentre un altro è riuscito ad agguantare la maxi cifra a Grandate, in provincia di Como. Due fortunate vittorie per due giocatori baciati dalla Dea Bendata: un milione ciascuno, una cifra che certamente cambierà la loro vita per sempre considerando quanto importante sia questa somma, con la quale si possono fare sicuramente tantissime cose. Le vittorie al Million Day non mancano mai e anche se ovviamente il milione non arriva tutti i giorni: in media, però, una volta al mese qualche giocatore riesce a gioire con la grande e straordinaria vittoria a sei zeri.

I numeri vincenti di oggi 16 ottobre alle ore 13.00

Il concorso giornaliero, inoltre, offre la chance di giocare anche ad un gioco secondario che si chiama Extra Million Day. Questo permette di partecipare giocando un’altra cinquina e partecipando sempre al costo di un euro: così facendo si avrà un’altra occasione di vincere e portare a casa una somma interessante, pari a 100.000 euro. I numeri verranno estratti in questo caso sui cinquanta non vincenti del gioco primario: dunque, si tratta di una seconda possibilità di vincere se i propri numeri non dovessero essere estratti sul concorso principale. Andiamo ora a scoprire le cinquine fortunate dell’estrazione delle ore 13.00.

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 13.00

