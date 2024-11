Ogni giorno al Million Day si ha la possibilità di giocar e vincere dei premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Per i giocatori è molto facile prendere parte al concorso poiché le regole per partecipare sono poche e semplici. Ma come si fa, dopo l’estrazione, a controllare se la propria schedina sia o meno vincente? Sono vari i metodi per fare un check rapido su quella che è la propria giocata: la speranza di tutti i giocatori è ovviamente che la combinazione giocata corrisponda a quella vincente in modo tale da portare a casa il premio massimo che è quello da un milione di euro. I giocatori potranno prendere parte al concorso sia alle ore 13.00 che alle ore 20.30: sono due infatti gli appuntamenti del giorno e ognuno potrà scegliere liberamente se partecipare ad uno o all’altro.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 15 novembre 2024 delle ore delle 20.30

Tornando invece al controllo sulla propria schedina, ricordiamo che è molto semplice vedere se i propri numeri siano o meno vincenti. Sul sito ufficiale del Million Day, infatti, i giocatori potranno controllare quali siano le cinquine estratte per ogni estrazione, sia sul concorso principale che su quello secondario dell’Extra. C’è poi anche una sezione apposita del sito nella quale si potrà inserire il proprio scontrino: così facendo, verrà appunto inserito il numero della propria giocata in modo tale che si potrà vedere subito se si rientri tra i fortunati vincitori oppure no. La sezione della quale parliamo si chiama “Controlla schedina Million Day” e serve appunto per controllare se si rientri tra i giocatori vincitori oppure no. Infine, l’ultimo metodo per controllare la propria schedina consiste nel recarsi in ricevitoria per vedere se la combinazione giocata sia fortunata.

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri vincenti del 15 novembre 2024

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ORE 20.30

