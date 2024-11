Dopo aver visto i numeri fortunati della prima estrazione del giorno, quella delle ore 13:00, tutti noi siamo in attesa di andare a scoprire anche le combinazioni fortunate della sera al concorso che mette in palio ogni giorno 1 milione di euro in due diverse estrazioni. Se analizziamo tutti i giochi che quotidianamente ci vengono offerti dalla Sisal vediamo che il Million Day è uno di quelli più fortunati e con regole più semplici: è infatti immediato e facile prendere parte a questo concorso che prevede solamente la necessità di scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’uno e il 55. Ognuno può scegliere liberamente la cinquina di propria preferenza, così come può decidere se giocare all’appuntamento delle ore 13:00 o quello delle 20:30 secondo le propri esigenze e preferenze. Fino a questo momento sembra che i giocatori preferiscano partecipare al concorso serale forse perché è più facile da seguire dopo una lunga giornata lavorativa nella speranza che la propria giocata sia quella vincente.

Le regole comunque non cambiano da un’estrazione ad un’altra: ciò che varia è solamente l’orario di partecipazione che deve essere specificato nella propria schedina, altrimenti in automatico il sistema farà partecipare alla giocata immediatamente successiva. Il bottino dei fortunati vincitori riuscirà ad allungarsi in questo 23 novembre? Lo scopriremo solamente tra poco quando andremo a scoprire i numeri vincenti della serata di questo sabato di autunno. Nel frattempo vi ricordiamo che è possibile controllare i numeri vincenti sia in questo articolo del Sussidiario.net che sul sito ufficiale del concorso dove vengono riportati fedelmente i numeri fortunati sia del Million dei e dell’Extra Million Day. C’è inoltre la possibilità di inserire il numero del proprio scontrino in modo tale da vedere se la propria giocata risulti vincente oppure se è il caso di tentare nuovamente la fortuna nei giorni a seguire. ma ora basta chiacchiere: andiamo a scoprire insieme quelli che sono i numeri fortunati di oggi del concorso serale del Million Day: buona fortuna ai nostri cari lettori

