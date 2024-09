L’estate è ormai alle spalle e un nuovo autunno è pronto ad accoglierci. Le temperature di questi giorni, sull’Italia, lasciano proprio pensare che ormai la bella stagione sia terminata e i colori, il clima e gli odori sono pronti a catapultarci nella più romantica delle stagioni, appunto l’autunno. Avvolti in questo magico clima, non possiamo far altro che sognare e lasciarci andare a qualche fantasia, come quella di diventare milionari. Si tratta di un sogno, certo, ma di un sogno che potrebbe anche diventare realtà con un pizzico di fortuna, che nella vita non guasta mai. Ogni giorno sono stati gli italiani che provano a realizzare questo sogno giocando al Million Day, il concorso fortunato che mette in palio fino a un milione di euro.

Giocare al Million Day è possibile scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Su questi numeri andrà puntato un euro e poi andrà attesa l’estrazione prescelta, tra quella delle 13 e quella delle 20.30. L’appuntamento originario è proprio quello serale delle 20.30, al quale poi nel corso del tempo è stato aggiunto un altro in orario giornaliero. Il concorso, come ricordiamo spesso, permette proprio di giocare due volte al giorno con due estrazioni differenti: ognuno sarà libero di scegliere quella che preferisce con i numeri che più ama e sui quali sente di voler puntare per provare a vincere un milione di euro. Dopo aver ripassato le regole, non ci resta che attendere proprio l’orario prescelto, in questo caso quello delle 20.30, per scoprire i numeri vincenti che potrebbero regalare l’incredibile gioia di diventare milionari a qualche giocatore, o chissà, magari anche a più di qualcuno. In bocca al lupo ai nostri lettori!

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 20.30

Million Day –

Extra Million Day –