Tra i tanti giochi ai quali gli italiani possono partecipare per sfidare la sorte e provare a cambiare la propria vita con una bella vincita, c’è anche uno quotidiano, che permette di giocare tutti i giorni, domeniche e festive inclusi. Si chiama Million Day ed è un concorso molto amato dai giocatori per via di una serie di regole molto favorevoli per chi gioca, su tutte appunto la sua quotidianità. Il gioco del Million Day non conosce ferie né vacanze e questo vuol dire tanto per i giocatori, che non hanno dunque appuntamenti perché sanno che ogni giorno possono partecipare al gioco per provare a vincere delle cifre importanti che arrivano a un massimo di un milione di euro. Il concorso non soltanto permette ai giocatori di partecipare ogni giorno alle sue estrazioni, ma consente anche di giocare due volte al giorno, con le due estrazioni: la prima c’è alle 13.00 mentre la seconda in serata, alle 20.30. Inoltre i giocatori potranno partecipare a due concorsi contemporaneamente, poiché il Million Day offre anche una seconda opzione di vincita, chiamata Extra Million Day, che in palio mette 100 mila euro.

Million Day, i numeri vincenti di oggi, 2 ottobre 2024/ Le combinazioni delle ore 13:00

In questo articolo, ad esempio, andremo a conoscere i numeri vincenti del MillionDay di ieri sera, alle 20.30. ma prima di vedere le combinazioni fortunate di oggi, vediamo cosa è accaduto nella stessa estrazione di ieri. Sul concorso principale, ieri sera abbiamo visti estratti i seguenti numeri: 22, 31, 39, 43, 48. Per l’Extra Million Day, invece, a regalare a qualcuno la gioia della vittoria sono stati i numeri 2, 13, 25, 35 e 37. Ora siamo pronti per andare a scoprire quelle che sono le cinquine fortunate di questa giornata del 2 ottobre: buona fortuna a tutti i giocatori che avranno deciso di puntare un euro sull’estrazione delle 20.30 di questa sera!

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi 1 ottobre 2024/ I numeri delle ore 20:30

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 20.30

MillionDay: –

Extra Million Day: –