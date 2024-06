Million Day: i numeri vincenti/ Estrazioni delle cinquine di oggi 7 giugno 2024

Il fine settimana è alle porte: in questo venerdì 7 giugno lo sguardo è inevitabilmente rivolto a domani e dopo domani, quando il weekend ci porterà tante belle novità… Tra queste, magari, anche qualcuna dai concorsi a premi che ci offre la Sisal! Tra i concorsi quotidiani ai quali si può giocare in Italia c’è il solito Million Day che offre due estrazioni al giorno, con dunque due cinquine vincenti a regalarci sogni e speranze: la prima è ad ora di pranzo e sarà estratta ogni dì alle 13 mentre la seconda è serale, alle 20.30. Ognuno può scegliere la sua preferita così come può puntare sui numeri che più preferisce sperando che risultino vincenti e che dunque regalino una bella gioia a qualche vincitore.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri le estrazioni delle cinquine di oggi 6 giugno 2024

L’estrazione del Million Day, come abbiamo detto, è un appuntamento fisso e quotidiano ma non è l’unico: accanto a questo c’è anche quello dell’Extra Million Day che invece offre come premi somme più basse ma certamente sempre interessanti. Infatti, il concorso mette in palio fino a 100.000 euro: per parteciparvi le regole sono le stesse del primo gioco – ovvero scegliere cinque numeri tra l’1 e il 55 – ma i numeri estratti saranno differenti da quelli del concorso primario. Infatti, all’Extra, i numeri vengono estratti su quelli non vincenti del primo gioco: dunque, qualche superfortunato potrà anche vincere ad entrambi, non escludendosi tra loro i due giochi. Ora che abbiamo visto le regole, però, abbiamo solo da attendere le estrazioni per scoprire le cinquine vincenti di oggi, 7 giugno… Buona fortuna a tutti!

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti: scopri le cinquine di oggi 5 giugno 2024

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 7 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 18 – 35 – 39 – 44 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 36 – 41 – 42 – 45

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA