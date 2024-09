MILLION DAY, ANDIAMO A CONOSCERE I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Anche oggi siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti delle due estrazioni del Million Day, con il primo appuntamento alle ore 13.00 e il secondo alle 20.30. In questo articolo andremo a conoscere i numeri vincenti del concorso di oggi nella prima estrazione, l’appuntamento di ora di pranzo, quello aggiunto ormai un anno e mezzo fa. Prima di andare a vedere le cinquine che oggi potrebbero permettere a qualche fortunato di portare a casa una somma importante, pari a un milione di euro, andiamo a vedere qualche statistica in merito al concorso che può aiutarci magari nella scelta dei numeri, nel caso in cui si avessero alcuni dubbi sulla cinquina da avanzare. Per scegliere i cinque numeri da giocare per provare a vincere la maxi somma, possiamo dunque fare affidamento ai dati.

Estrazione Million Day: numeri vincenti di oggi 10 settembre 2024/ Le combinazioni delle ore 20.30

Partiamo dalla statistica che riguarda i numeri ritardatari: tra quelli assoluti al primo posto c’è il 26 che manca da 20 estrazioni, seguito dal 47 che invece manca da 18. Da 16 estrazioni non vediamo il numero 53, mentre da 12 il 46. Da 11 estrazioni manca invece il 16 mentre da 10 il 39. Sono 9 le estrazioni dalle quali non si è visto il numero 49 mentre da 8 mancano il 15, il 10 e il 7. Passando ai singoli concorsi, il numero 15 non si vede da 55 estrazioni, dunque, è quello assente da più tempo. Il numero 4 segue con 48 estrazioni mentre il 35 manca da 38 estrazioni ed è al terzo posto. Seguono il numero 12, con 27 assenze, mentre il 47 manca da 25. Per l’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo al quale poter partecipare per vincere invece 100.000 euro, il più assente è il 14 che manca da 38 estrazioni, seguito dal 32 a 45. Il numero 8, invece, manca da 28 seguito dal 26, che non si vede proprio da 26. 22 assenze per il numero 20.

Estrazione Million Day, i numeri vincenti/ Scopri le cinquine delle ore 13.00 di oggi 10 settembre 2024

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI QUESTO MERCOLEDÌ

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –