Attendiamo come ogni giorno le ore 13.00 per conoscere quelli che saranno i numeri estratti nel Million Day, il concorso quotidiano che mette in palio ogni giorno premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Sono due, come ogni giorno, gli appuntamenti giornalieri che permettono di vincere premi molto interessanti, che sarebbero in grado di rendere la vita un po’ più semplice per molti. Chi non sogna, infatti, di girare il mondo, di avere una villa con piscina, di aprire una propria attività o magari di donare un futuro più tranquillo ai propri figli? Ognuno ha i propri sogni ed è importante sognare in grande perché è questo che ci manda avanti, permettendoci di guardare alla vita e al futuro con ottimismo e positività. E proprio con queste sensazioni nel cuore andiamo ad affrontare quelle che saranno le estrazioni di oggi, i due appuntamenti che potrebbero regalare dei premi importanti a qualche giocatore.

Nell’estrazione delle 13.00, la prima della giornata, arriverà qualche vittoria importante? Forse sì, forse no, lo scopriremo solamente qualche minuto dopo che i numeri saranno stati sorteggiati. Per controllare basta recarsi sul sito del Million Day in modo da poter controllare le cinquine estratte per il giorno che vogliamo, in questo caso il 3 ottobre: lì verranno riportati i numeri vincenti di ciascun appuntamento, sia quello delle 13 che quello delle 20.30. Inoltre è possibile inserire anche il numero della propria giocata in modo da poter controllare se sia o meno vincente. Infine, ogni giocatore avrà inoltre la possibilità anche di recarsi in ricevitoria per scoprire se la propria schedina risulti tra quelle vincenti oppure no. Ora andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi delle ore 13.00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 4 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 13.00

