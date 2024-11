Torna anche in questa fredda giornata di novembre, ultimo del mese, il concorso fortunato del Million Day che anche oggi mette in palio un milione di euro. È sabato ma anche nel weekend, come sempre accade, il concorso non va in pausa e offre ai giocatori la chance di vincere dei premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Chi non sogna di portare a casa una somma simile? Un po’ tutti sperano di riuscire, nel corso della vita, a collezionare una cifra così alta che permetterebbe di realizzare più di qualche sogno ma ovviamente non è affatto semplice: allora, quali sono le chance di riuscire a portare a casa una somma simile? A novembre ci è riuscito un solo giocatore, ad ottobre ben cinque: indipendentemente dalle percentuali, infatti, ogni mese sono tanti i giocatori che riescono.

Million Day numeri vincenti delle estrazioni di oggi 30 novembre 2024/ Le cinquine di oggi alle ore 13.00

La probabilità di portare a casa un milione è di uno su 3.478.761: insomma, per le statistiche non è affatto semplice riuscire ad ottenere il premio importante ma per quanto riguarda invece ciò che accade nella quotidianità, possiamo dire con certezza che non mancano mai i premi importanti e speriamo che lo stesso possa essere in questo sabato 30 novembre 2024. Il premio andrebbe ad incrementare le vittorie del mese che equivalgono a solamente una: solamente un fortunato, a Roma, è riuscito ad ottenere la somma. Ricordiamo ai nostri lettori che per giocare basta partecipare avanzando una giocata da cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 al costo di un solo euro. Indovinando tutti i cinque i numeri si porterebbe a casa la vittoria da un milione mentre indovinandone di meno, il premio si abbasserebbe. Si parte dalla categoria di vincita con due numeri, che equivalgono a due euro di premio.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi alle 20.30/ Le cinquine del 29 novembre 2024

MILLION DAY: ECCO I NUMERI FORTUNATI DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –