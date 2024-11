Il weekend si avvicina a grandi passi. Oggi finalmente è arrivato il venerdì, preludio del fine settimana che lascerà poi spazio al sabato e alla domenica. In questo freddo giorno d’autunno, che sembra presagire l’arrivo dell’inverno tra pochissime settimane, non possiamo perdere l’occasione, come avviene quotidianamente, di giocare al Million Day, il concorso fortunato che mette in palio ogni giorno fino a un milione di euro per i giocatori che avranno la capacità di indovinare quelli che sono i numeri vincenti del concorso. Il gioco, come ricordiamo spesso, mette in palio tanti premi differenti che arrivano fino alla maxi somma a sei zeri che è ovviamente quella più ambita da tutti i giocatori del concorso. Ci sono però diverse categorie di vincita che partono da due numeri, che equivale al premio da due euro. Andando a salire se si centra la vittoria con più numeri, aumenta ovviamente anche la vincita fino ad arrivare alla cifra più alta che è quella da un milione, messa a punto indovinando cinque numeri.

I giocatori potranno partecipare al concorso ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle 12.50 per le estrazioni della mattina e alle 20.30 per quelle della sera. C’è solamente un piccolo range di tempo, infatti, in cui non si può avanzare alcuna giocata al Million Day ed è appunto quello che va dai dieci minuti prima di un’estrazione ai dieci minuti dopo: per il resto, i giocatori potranno prendere parte sempre al concorso, specificando a quale dei due vogliono prendere parte: in caso contrario, automaticamente si parteciperà al primo concorso in ordine temporale. L’estrazione giornaliera del Million Day viene seguita nell’immediato da quella dell’Extra Million Day: i numeri sono gli stessi per chi gioca online o tramite un punto di vendita fisico.

