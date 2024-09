Million Day muove i primi passi in questo nuovo mese di settembre, nella speranza che possa regalare altre vincite importanti, anche tramite la sua opzione di gioco Extra MillionDay. C’è la voglia di smuovere il contatore delle vincite, che per quanto riguarda quelle milionarie è rimasto fermo a giugno: infatti, l’ultima volta che è stato vinto un milione di euro il concorso era del 7 giugno. Questo vuol dire che le vincite milionarie di questo gioco molto amato sono ancora ferme a quota 287.

Million Day, estrazione di oggi 1 settembre 2024/ Combinazioni dei numeri vincenti delle ore 20.30

Discorso diverso per quanto riguarda tutti gli altri premi: a tal proposito vi ricordiamo che ci sono altre categorie di vincita, infatti si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri della cinquina fortunata che state per scoprire anche con l’estrazione di oggi.

In vista del nuovo concorso del Million Day, ricapitoliamo come funziona questo gioco e come si partecipa all’estrazione, anche per quanto riguarda la sua opzione di gioco Extra MillionDay. La formula più semplice è la giocata singola, per la quale bisogna solo scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi al costo di un euro. Più giocate singole compongono la giocata plurima. Il discorso cambia per quella sistematica, visto che in questo caso vanno scelti da 6 a 9 numeri oltre al tipo di sistema, se ridotto o integrale.

Million Day, estrazione delle ore 13.00/ Numeri vincenti e cinquine Extra di oggi 1 settembre 2024

Nel primo caso si sviluppa una sola parte delle giocate singole con i numeri scelti, mentre nel secondo si sviluppano tutte le giocate singole possibili. Ancor più semplice è la modalità di gioco dell’opzione: basta solo selezionare per partecipare all’uscita successiva dei numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13 DI OGGI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Million Day: –

Extra Million Day: –