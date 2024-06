Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20:30 del 30 giugno 2024/ Le cinquine di oggi

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ECCO L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL MESE

È arrivato il momento dell’ultima estrazione del mese di Million Day ed Extra Million Day, quella delle 20.30 di oggi, domenica 30 giugno 2024. Non si è trattato di un mese particolarmente ricco di vincite, dato che ci sono stati soltanto due giocatori che sono riusciti a diventare milionari: uno alla fine della prima settimana, con il gioco serale, a Basiglio, in provincia di Milano; l’altro mercoledì scorso, ad Anacapri, in provincia di Napoli, anche in questo caso nel secondo appuntamento con il concorso, con una giocata plurima. Le statistiche dicono che questa fascia oraria è sicuramente quella più fortunata, probabilmente anche perché più persone la scelgono per giocare, per cui si possono ancora tenere le dita incrociate nella speranza che il bottino delle vincite aumenti proprio in quest’ultimo giorno a disposizione.

Per coloro che vogliono controllare subito se hanno vinto, dato che proprio in questi istanti è stata resa nota la cinquina vincente per i due concorsi, il sito ufficiale del gioco di Lottomatica mette a disposizione un sistema automatizzato: è sufficiente compilare il modulo di verifica vincite inserendo il numero di serie della propria schedina e aspettare di saperne di più. Chissà che non arrivino ghiotti premi, dato che il milione non è l’unico messo in palio.

LE CINQUINE FORTUNATE DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











