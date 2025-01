Sta per ripetersi anche oggi – mercoledì 1 gennaio 2025 – il secondo appuntamento (sia della giornata, che dell’anno nuovo) con il Million Day e l’Extra MillionDay che si sono appena lasciati alle spalle un ricchissimo 2024 e si apprestano ad innaugurare un nuovo anno potenzialmente ancora più ricco: dato che l’anno scorso – e pure quello precedente – la formula del doppio sorteggio giornaliero è stata decisamente apprezzata dai tantissimi giocatori che ogni giorno si misurano con il Million Day, anche in questo 2025 si è deciso di riconfermarla; tanto che – ovviamente non a caso – dopo aver visto i primi numeri estratti oggi alle ore 13 in punto, siamo tornati qui proprio per parlarvi anche della seconda potenzialmente milionaria cinquina della giornata!

Come sempre, anche quest’anno non cambieranno di una virgola le regole e le modalità di gioco del Million Day e visto che le prime le abbiamo già viste nell’articolo pubblicato per l’estrazione delle 13, qui vorremmo soffermarci sulle secondo: in linea generale vi ricordiamo che tendenzialmente si gioca quasi sempre con la modalità definita ‘classica‘ (che prevede la consueta puntata ad 1 euro per scegliere i proprio cinque numeri con cui compilare la sempre classica schedina); ma in realtà ne esistono altre due che potrebbero garantirvi non poche soddisfazioni!

Per esempio: tutti gli indecisi che non riescono a scegliere solamente cinque numeri potrebbero sempre optare per la giocata plurima del Million Day, fermo restando che – in quel caso – si dovranno scegliere diverse combinazioni da 5 numeri e che si dovranno pagare tutte singolarmente 1 euro l’una; mentre i giocatori più esperti (o ancor più indecisi) potranno anche scegliere la giocata sistemistica per indicare fino ad un massimo di 9 numeri e delegare al sistema l’elaborazione di tutte le possibili cinquine associate a quella combinazione.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 12 – 35 – 47 – 51 – 53

Extra Million Day: 10 – 16 – 29 – 31 – 44

