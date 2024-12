Tra poco saranno le ore 20:30 e mentre – ne siamo quasi certi – siete ancora intenti a digerire il pranzo nel classico riposo post-pranzo natalizio a dare una piccola scossa alla vostra (certamente già felice!) giornata di Natale potrebbero pensarci proprio il Million Day e l’Extra MillionDay che sono gli unici tra i tantissimi giochi Sisal che non si fermano neppure nei giorni di festa continuando a garantire i loro ricchissimi ed ambitissimi premi ai tanti fortunati che riescono a vincere la scommessa con la Dea Bendata: gli occhi restano sempre puntati su classico milione che caratterizza il Million Day, ma in ogni caso per che è leggermente meno fortunato potrebbe esserci all’orizzonte anche un altro dei numerosi (e non meno piacevoli) premi in palio!

Visto che oggi (e in tantissimi casi anche domani) le ricevitorie fisiche Sisal e i punti scommessa saranno quasi certamente chiusi, potrebbe essere utile fare una piccola digressione per ricordarvi come funzionano le modalità di riscossione delle giocate del Million Day piazzate online, partendo dal presupposto che in linea di massima non dovrete fare nulla di diverso dall’attendere pazientemente l’accredito automatico del bottino vinto: questo – però – solamente nel caso in cui la vostra vincita sia inferiore alla cifra di 10mila e 500 euro; mentre tutti i premi superiori (ed in questo caso, dunque, solamente il milione) le cose cambiano leggermente.

Infatti, se doveste incassare il premio massimo in palio del Million Day purtroppo dovrete attendere un paio di giorni per recarvi o in una qualsiasi filiale della banca Intesa Sanpaolo oppure (nel caso viviate a Roma) nell’Ufficio premi IGT Lottery localizzato in Viale del Campo Boario 56/D: in entrambi i casi occorrerà portare un documento e il tesserino sanitario con il codice fiscale, oltre all’ID della giocata che potete trovare facilmente nei dettagli della scommessa piazzata sul sito! In tutti i casi – poi vi lasciamo all’estrazione – ci potrebbero volere fino a 30 giorni per vedervi accreditato il bottino vinto.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 11 – 25 – 39 – 53 – 54

Extra Million Day: 9 – 15 – 18 – 26 – 41