Tutto è pronto anche oggi – ovviamente martedì 7 gennaio 2025 – per il secondo appuntamento con le sempre immancabili (ed ovviamente partecipatissime!) estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che alle ore 20:30 ci consegneranno un’altra coppia di cinquine di numeri vincenti che si andranno ad unire alle controparti già scelte ed annunciate nel primo appuntamento delle ore 13:00 che speriamo possano finalmente rendere milionario qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi giocatori ed affezionati lettori: come abbiamo già fatto nell’arco degli ultimi giorni, anche in questa occasione vi ricordiamo che nei primi 6 giorni e mezzo dell’anno nuovo non abbiamo ancora visto nessun milione donato dal Million Day, nella speranza che proprio tra qualche ora qualcuno tra voi ci renderà partecipi della sua ricchissima vittoria che – ovviamente – noi auguriamo a tutti voi di riuscire ad incassare proprio in questo attesissimo concorso serale!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 7 gennaio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Come ben saprete, il martedì oltre che al Million Day e alla sua versione Extra ci regala ogni settimana anche il primo appuntamento con Lotto, 10eLotto, Superenalotto ed Eurojackpot e questo significa che questa potrebbe essere una giornata decisamente molto (ma molto!) ricca, pienissima di ricchissimi premi e bottini da sogno: in questo caso specifico, vi ricordiamo – anche se quasi certamente non ce n’è neppure bisogno – che il premio principale in palio vale la bellezza di 1 milione di euro tondi tondi; senza però dimenticare che nella versione Extra del concorso quello stesso bottino viene automaticamente ridimensionato alla (comunque ottima, va detto!) cifra di 100mila euro che si unisce a tutti gli altri numerosissimi premi ben più semplici da vincere!

Million Day, numeri vincenti di oggi 6 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Peraltro, è interessante notare che nel caso in cui partecipiate al Million Day con la cosiddetta giocata sistemistica (che vi permette di scegliere fino ad un massimo di 9 numeri che verranno elaborati nelle rispettive cinquine in automatico dal sistema) potreste portarvi a casa un bottino ancora più alto dal valore massimo di 1 milione e 23mila euro, oppure – questo ovviamente nella versione Extra – di 126mila; entrambi nell’ipotesi che la vostra scommessa includa 9 numeri!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: