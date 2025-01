Si riconferma per questo giovedì 9 gennaio 2025 il sempre consueto appuntamento con la doppia estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che ci regalerà i soliti due concorsi giornalieri che si terranno da tradizione ormai assodata nell’arco dell’ultimo anno e mezzo esattamente alle 13:00 e alle 20:30 regalando gli immancabili premi – in altri casi addirittura milionari – ai tanti giocatori che riusciranno a centrare almeno parte delle cinquine vincenti: dal conto vostro – carissimi lettori – potrete tranquillamente partecipare sia al primo che al secondo sorteggio del Million Day, scegliendo una sola sequenza di numeri da rendere valida per entrambi gli appuntamenti, oppure anche due differenti per cercare di ‘ingannare’ la Dea Bendata e vincere questa eterna partita per diventare milionari!

Le cose da sapere su questo ricchissimo appuntamento sono veramente poche, partendo dal fatto che se vorrete partecipare all’estrazione del Million Day delle ore 13 potrete piazzare le vostre scommesse entro dieci minuti prima dell’effettivo sorteggio, ma la parte interessante è che se arriverete dopo la vostra puntata non sarà ovviamente annullata ma verrà resa valida per l’estrazione delle 20:30 senza nessun tipo di malus per voi: lo stesso discorso – ovviamente – lo possiamo applicare anche alla versione Extra del concorso, visto soprattutto che per partecipare dovrete obbligatoriamente segnarlo durante la giocata principale sfruttando quella stessa cinquina già scelta.

Un’altra cosa importante da dire sul Million Day è che le regole sono sempre semplicissime perché vi chiederanno solamente di scegliere una combinazione di 5 numeri (del tutto libera, purché ognuna delle cifre sia inferiore alla soglia massima di 55) e di pagare 1 euro per renderla valida per partecipare al sorteggio: nel momento della puntata – comunque – potrete anche indicare l’orario dell’estrazione che preferite e scegliere l’opzione Extra per partecipare ad un secondo sorteggio aggiuntivo dal quale verranno rimosse le prime cinque cifre scelte della Dea Bendata.

