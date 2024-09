Siamo, come ogni giorno, in attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, il concorso fortunato che permette di giocare e vincere fino a un milione di euro partecipando al concorso. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 e su questi puntare la somma irrisoria di un euro che permette di mettere in cassaforte premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Dopo aver partecipato al concorso, con la giocata che può essere avanzata online oppure il ricevitoria, per chi non è molto pratico dei mezzi digitali, dobbiamo solo aspettare per andare a vedere quali sono le cinquine vincenti della giornata che dunque potrebbero regalare la gioia della vittoria di un milione di euro a qualche fortunato.

Numeri vincenti Million Day di oggi 20 settembre 2024/ L'estrazione delle cinquine delle ore 13:00

Dopo aver avanzato la giocata, dobbiamo andare a vedere quali sono i numeri estratti nella speranza che coincidano con i propri. Per questo motivo andremo ora a scoprire come e dove guardare se la nostra giocata sia o meno vincente. Per farlo ci viene in aiuto il sito del Million Day che ci permette di analizzare alla fine di ogni giornata, o ancora meglio dopo ogni estrazione, i numeri di ciascun appuntamento, sia di quello delle 13.00 che poi in serata di quello delle 20.30. Ecco allora che tramite l’apposita sezione sul sito possiamo andare a vedere i numeri dell’estrazione da noi scelta, scoprendo quelle che sono le cinquine vincenti del concorso. O ancora possiamo inserire il numero dello scontrino da noi giocato per scoprire se sia o meno vincente. Infine, ecco l’ultima possibilità: recarsi al tabacchino per controllare di persona se la propria giocata sia o meno vincente. Andiamo ora a scoprire i numeri della giocata delle 20.30: buona fortuna a tutti i giocatori!

Million Day ed Extra Million Day: nuovo appuntamento alle 20.30/ I numeri vincenti del 19 settembre 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI

