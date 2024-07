Mina Settembre 2: anticipazioni puntata 8 luglio 2024 (replica)/ Un nuovo inizio con Claudio

Mina Settembre 2: le anticipazioni sulla trama

Le anticipazioni di Mina Settembre 2, in onda prima serata di Rai 1 in questo lunedì 8 luglio 2024, a partire dalle ore 21:20,raccontano di una Mina sempre in prima linea per aiutare le persone in difficoltà, anche a costo di mettere in secondo piano la propria vita. In attesa di scoprire le anticipazioni della nuova stagione di Mina Settembre, la fiction realizzata a Napoli con la regia di Tiziana Aristarco per una produzione firmata Rai Fiction in collaborazione con Italia International film. Nel cast ci sono Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone e Davide Benvenuto torna in onda con le repliche della seconda stagione che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Serena Rossi torna a vestire i panni dell’assistente sociale Mina Settembre che continua a dividersi tra i difficili casi di cui si occupa e la vita privata sempre molto turbolenta. In questa nuova stagione, Mina deve fare i conti con la scoperta di avere un fratello e il rapporto sempre più complicato con l’ex marito Claudio, ma andiamo a scoprire le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 2.

Anticipazioni Mina Settembre 2: la convivenza con Claudio

Come svelano le anticipazioni, la storia di Mina Settembre 2 parte con Mina e Gianluca che hanno deciso di regalarsi un meraviglioso periodo di vacanza nella splendida isola di Procida dopo aver scoperto di essere fratelli. Tuttavia il relax deve lasciar spazio a nuove tensioni non appena la donna riceve la comunicazione che il suo ex marito Claudio è stato vittima di un attentato ad opera di due rapinatori che hanno deciso di vendicarsi nei confronti dell’uomo che ha di fatto sancito la loro detenzione in carcere. Come svelano le anticipazioni di Mina Settembre, non appena fa rientro nella città di Napoli e va a trovare Claudio in ospedale e comincia a pensare di poterlo perdonare. Le anticipazioni di Mina Settembre 2, inoltre, raccontano che Olga, la madre della protagonista, è diventata ottima amica di quello che un tempo era il suo principale nemico ossia il generale Gagliardi con cui ha deciso di regalarsi una lunga crociera intorno al mondo e così Mina, rimasta sola in casa, decide di sfruttare questo periodo per ospitare Claudio che non può far ritorno nel suo appartamento in buona parte distrutto.

Stando alle anticipazioni di Mina Settembre, in questa puntata, al consultorio arriva nuovo ginecologo, Ermanno mentre Mina si occupa della vicenda di Maria, una donna che ha dovuto affrontare il forte dolore di perdere un bambino avuto con Giovanni che era un pugile dilettante, condannato a 18 anni di carcere dopo aver ucciso l’uomo che investì il figlio. Nonostante Maria nel frattempo si sia rifatta una vita, dopo aver saputo dell’imminente uscita dal carcere dell’ex marito, decide di aiutarlo chiedendo il supporto di Mina che, come svelano le anticipazioni, fa di tutto per dare all’uomo la possibilità di ricostruirsi una vita

Anticipazioni Mina Settembre 2: Mina e Domenico di nuovo vicini

Nel secondo episodio della prima puntata in onda questa sera, come svelano le anticipazioni di Mina Settembre, la preparatissima Mina inizia la nuova attività professionale che la vede nuovamente al fianco di Domenico per gestire un corso di educazione sentimentale e sessuale presso una scuola media. Mina, così, si ritrova ad occuparsi del caso di una giovane ragazza di nome Valeria alle prese con qualche chilo di troppo e che ha deciso di cambiare la propria posizione con atteggiamenti che potrebbero rovinarle la vita e che, come raccontano le anticipazioni di Mina Settembre, rappresentano un insegnamento importante per il pubblico più giovane.

Come riportano le anticipazioni di Mina Settembre, infatti, ha ragazza ha cominciato ad avere degli atteggiamenti abbastanza trasgressivi convinta che questa sia l’unica strada per poter ottenere l’interesse dei ragazzi accettando un invito per un rapporto sessuale a tre per poi diffondere il video in rete. Dopo averlo scoperto, Mina e Domenico riescono ad evitare che questo possa avvenire salvando, così, il futuro della giovane. Nel frattempo Claudio cerca di ritrovare il rapporto di un tempo con Mina ed Irene mentre tra Titty e Giordano ci sono non poche problematiche all’orizzonte in quanto la donna ha avuto un rapporto con il suo ex ragazzo e siccome è in dolce attesa non ha la certezza di chi sia il padre.











