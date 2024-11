Monica Camerotto, chi era la moglie di Gino Cecchettin: morta per un tumore a soli 51 anni

Gino Cecchettin, che sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 nella Giornata contro la violenza sulle donne, negli ultimi due anni ha vissuto un doppio lutto che gli ha strappato dalle braccia due componenti fondamentali della sua vita. Oltre alla morte della figlia Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre dello scorso anno, l’uomo ha dovuto fare i conti un anno prima con un’altra grave perdita, quella della moglie Monica Camerotto.

Classe 1971 e di professione impiegata, la donna era originaria di Saonara, comune in provincia di Padova, e viveva con la famiglia a Vigonovo, nel veneziano; per 7 anni ha lottato contro una grave malattia, un tumore che alla fine l’ha strappata alla sua famiglia nell’ottobre 2022 a soli 51 anni. La donna ha lasciato non solo il marito Gino Cecchettin ma anche tre figli, Elena, Davide e Giulia.

Gino Cecchettin e il ricordo della moglie Monica: “Devo ringraziarla…“

Per Gino Cecchettin è stato un doppio colpo difficile da incassare, la scomparsa prima della moglie Monica Camerotto e poi della figlia Giulia ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, ma l’ha anche reso un uomo diverso e più consapevole. Parlando della donna della sua vita, in un’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio nel dicembre 2023 aveva confessato: “Un anno fa ho vissuto un lutto e sono maturato. Devo ringraziare mia moglie Monica per avermi fatto conoscere l’essenza dell’amore. Da lì sono un uomo diverso“.

La perdita della moglie a causa della malattia, infatti, ha cambiato la sua percezione della vita: “Ho cambiato atteggiamento anche nei confronti dei miei figli. Ho cominciato a dire loro molto più spesso ‘Ti voglio bene’ e il nostro rapporto è cambiato. Ora mi trovo senza una moglie, senza una figlia“.