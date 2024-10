Morgana La Manna, Sara Fattori, Namite Selvaggi e Nicholas Mazza sono tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation 2024, il talent show dedicato a giovani talenti presentato da Gerry Scotti in prime time su Canale 5. Prosegue la gara tra giovani cantanti dopo le prime due puntate e c’è chi già pensa a chi potrà essere il vincitore di questa edizione.

A votare la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Soffermiamoci su quattro dei giovani cantanti protagonisti di questa edizione.

Morgana La Manna: con “Senza Pieta” conquista la giuria:

Morgana La Manna è tra i concorrenti di Io Canto Generation 2024. La giovane cantante proviene da Gaggi, comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia, e sin dalla prima puntata si è fatta notare dal pubblico e dalla giuria grazie ad una emozionante esibizione sulle note de La rondine di Mango, ma interpreta nella versione della figlia Angelina Mango. Una interpretazione che ha lasciato il segno e che ha permesso alla giovane cantante di proseguire il suo percorso nel popolare programma televisivo. Durante la seconda puntata, Morgana non è stata da meno visto che si è esibita con la caposquadra Benedetta Caretta sulla note di “Senza pietà” di Anna Tatangelo.

Il commento della giuria è stato unanime: Claudio Amendola: “il pezzo della Oxa ha una gamma altissima, ci siete piaciute molto, una coppia perfetta, state bene insieme. Il nostro voto è 24”. Poi è la volta di Albano, che con Orietta Berti e Iva Zanicchi, le assegnano 28 punti. Un ottimo risultato che la porta diritto verso la prossima puntata.

Sara Fattori, concorrente di Io Canto Generation 2024: il toccante racconto ha conquistato tutti

Passiamo a Sara Fattori che durante la seconda puntata di Io Canto Generation 2024 si è esibita con la caposquadra Benedetta Caretta sulle note di “A million dreams” di Pink. Prima però la giovane cantante ha parlato della sua infanzia e della sua vita dopo che Gerry Scotti ha rivelato: “Sara ha una vita corta, piccola, ma sono successe cose molto intense”. Allora Sara ha raccontato: “io i primi 3 anni della mia vita ho vissuto in una casa famiglia. Sono stata adottata all’età di 3 anni e mezzo, poi ho iniziato il mio percorso e ho conosciuto i miei genitori, mamma Raffaella e papà Claudio. E’ vero, ho iniziato a cantare grazie a mamma che mi vedeva sempre cantare davanti alla televisione a 5 anni. Ha trovato un annuncio di una scuola di canto e da lì è cominciato tutto. Niente, dedico tutto questo ai miei genitori, sono i primi sostenitori e mi hanno fatto vivere l’adozione come qualcosa di bellissimo”.

Un momento davvero emozionante che coinvolto tutti: dal pubblico alla giuria. L’esibizione è stata pazzesca con voti altissimi da parte dei giuria. Claudio Amendola, a nome di Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi, ha precisato: “parlando d’amore, parlando dell’amore che ha ricevuto ha rotto l’emozione. Per la prima volta ho sentito qualcuno che ha cantato meglio di Benedetta, eravamo tutti e tre super presi dall’interpretazione. Voto 30”. Anche i sovrani Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno dato il massimo dei voti: “ci hai emozionato per la storia bellissima che hai raccontato, l’amore che c’è tra voi, ma tu quando canti trasmetti una grande emozioni che è quello che ci vuole. Il cuore. Al Bano” sei brava, sei bella, hai una intensa storia: 30 e lode anche a te”.

Namite Selvaggi, concorrente di Io Canto Generation: possibile vincitrice di questa edizione

Namite Selvaggi è tornata sul palcoscenico di Io Canto Generation 2024 confrontandosi con un brano difficilissimo come “The Greatest Love” di Withney Houston. La giovane cantante ha regalato una performance perfetta ed emozionate che ha convinto nuovamente pubblico e giuria che le ha decretato la terza standing ovation in sole due puntate. “Sono tutti in piedi, non ti nascondiamo che sin dalla prima puntata ci ha molto colpito la tua bravura e l’emozione di tua mamma che anche stasera non si sta risparmiando” – precisa Gerry Scotti. Si passa al voto della giuria: Fabio Rovazzi “signora non ha nulla di cui preoccuparsi, Namite è bravissima. Per noi è un 27, ma puoi fare di più”. Invece tra i senatori prende la parola Orietta Berti: “noi abbiamo deciso di dare a questa bellissima ragazzina il massimo: 30!”.

A soli 14 anni, Namite si candida tra le vincitrice di questa edizione grazie ad una voce potente e cristallina in grado di trovare tutti d’accordo: dal pubblico alla giuria fino ai social dove è amatissima.

Nicholas Mazza, concorrente di Io Canto Generation 2024: un cantante di “professione”…

A Io Canto Generation 2024 torna anche Nicholas Mazza, alias Nick, originario di Mirafiori Sud Nick. Il giovane cantante fa parte del roaster MTmusic ed è seguito dalla manager Mary Tondato. La musica è entrata all’età di 3 anni nella sua vita e a soli 5 anni ha cominciato a ricevere i primi riconoscimenti partecipando a diversi concorsi canori.

Durante la seconda puntata di Io Canto Generation si è esibito da solo con il brano “La regola dell’amico” degli 883. Dopo l’esibizione, il giovane cantante racconta come è nata la passione per la musica: “nessuno nella mia famiglia canta. Diciamo che all’età di 3 anni ho obbligato i miei genitori a comprarmi casse e microfoni. Poi sono andato avanti e nel tempo sono diventati più potenti”.