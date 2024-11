Namite Selvaggi tra le candidate favorite alla vittoria finale: percorso in crescendo a Io Canto Generation 2024

Attenzione a Namite Selvaggi, star del web e finalista di Io Canto Generation 2024, in lizza per la vittoria finale. Sarà la giovane cantante, originaria della Tanzania, a conquistare il titolo di questa edizione? Non è dato saperlo ma di certo ce la metterà tutta per arrivare il più in alto possibile. A sostenerla ci sono circa centomila follower che la seguono sui social e che hanno imparato ad apprezzarla nel corso delle settimane di Io Canto Generation 2024.

La quattordicenne ha compiuto un percorso straordinario, in costante crescita: è migliorata settimana dopo settimana e, sotto la guida della sua coach Benedetta Caretta, ha imparato i trucchi del mestiere. Vedremo dunque cosa accadrà questa sera, quando Namite cercherà ancora una volta di lasciare il segno, dopo essersi esercitata duramente nei giorni scorsi. Quali brani ci regalerà la Selvaggi in questa finale?

Io Canto Generation 2024, Namite Selvaggi sogna assieme a Benedetta Caretta

Nipote del noto ambientalista Emilio Selvaggi, Namite vuole lasciare la sua impronta nel mondo della musica. Ha tutte le carte in regola per farlo ed è sicuramente meritevole di essere tra i finalisti di questa edizione. Dotata di una voce meravigliosa e di un carisma incredibile, la giovanissima concorrente ha già regalato grandi emozioni quest’anno a Io Canto Generation 2024, con esibizioni da applausi e momenti dalle mille emozioni.

Basti pensare all’interpretazione impeccabile di Namite Selvaggi con Don’t Let the Sun Go Down on Me, con la quale ha conquistato tutti, ottenendo un plauso dai giudici. Splendido anche il duetto con Benedetta Caretta sulle note di I Believe I Can Fly, un’esibizione che molti considerano il preludio alla vittoria in finale. Sarà davvero così?

