C’è una nuova realtà scolastica in quel di Milano, leggasi l’istituto tecnico Carlo Acutis, dedicato al giovane di profonda fede che verrà proclamato santo durante il giubileo in programma nei prossimi mesi. Come scrive OrizzonteScuola, l’istituto tecnico Carlo Acutis nasce dalla collaborazione fra Fondazione Grossman, Fondazione Mandelli Rodari, Zolla e Aslam, tutte realtà cattoliche di Milano, e l’obiettivo è quello di educare gli studenti con una forte attenzione alla formazione umana e personale degli stessi.

L’istituto tecnico Carlo Acutis inizierà ufficialmente le sue attività a partire dal settembre 2025, in vista dell’anno scolastico 2025-2026 e sarà situato presso il GiGroup Training Hub, in via Carlo Amoretti a Milano, sotto la guida di Nicola Terenzi. L’offerta formativa sarà caratterizzata da due distinti percorsi, alla luce della notevole domanda da parte del mondo del lavoro di figure professionali di questo tipo: da una parte Informatica e Telecomunicazioni, dall’altra Grafica e Comunicazione, entrambi della durata di quattro anni

NASCE L’ISTITUTO TECNICO CARLO ACUTIS: IL PERCORSO DI STUDI

Attenzione però, nel percorso di studi non ci saranno solo le classiche materie tecniche e scientifiche che solitamente caratterizzano questi indirizzi, ma anche altre materie come ad esempio filosofia e storia dell’arte, con l’obiettivo di formare dei ragazzi a 360 gradi, prevalentemente nel loro campo ma non solo. L’istituto tecnico Carlo Acutis ha deciso di omaggiare il giovane beato patrono di internet in quanto le 4 realtà che l’hanno formato ritengono il ragazzo, deceduto a causa di un male incurabile, un esempio e un modello di ispirazione per i più giovani.

L’istituto tecnico Carlo Acutis verra presentato ufficialmente nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre 2024, e l’incontro ha un claim eloquente, ovvero “una scuola fatta da scuole”, a testimoniare appunto come l’iniziativa sia nata grazie alla collaborazione di altri istituti cristiani, il cui obiettivo è quello di soffermarsi sulla crescita umana e tecnica degli studenti, guidandoli attraverso le azioni in vita del povero Carlo Acutis.

NASCE L’ISTITUTO TECNICO CARLO ACUTIS: LE PAROLE DEL PRESIDE TERENZI

Nicola Terenzi, preside dell’istituto Candia di Seregno, ha raccontato a Tempi.it come sia venuta alla luce questa splendida iniziativa, cominciando dal dire che l’idea è nata per poter offrire alle famiglie un istituto che permettesse un percorso di studi pari a quello già sperimentato alle scuole medie, un bisogno che era emerso nell’ambito di altre scuole paritarie cattoliche.

Terenzi descrive l’istituto tecnico Carlo Acutis come una scuola “nuova”, una struttura inedita che offra contenuti nuovi, ed è per questo che è stata scelta la formula del 4+2, dove il +2 sta per gli Its. Terenzi sottolinea quindi quanto sia importante per la scuola che sorgerà, che un ragazzo conosca prima di tutto “se stesso”, quali siano le proprie attitudini, e che nel contempo sappia esprimere le sue difficoltà quando necessario, e che sappia relazione con i compagni ma anche con gli adulti, “è per noi il punto fondamentale”.