La sera di Natale – ovviamente oggi, il 25 dicembre 2024 – su Rai 2 alle 21:35 andrà in onda in primissima visione televisiva il film Natale a Biltmore uscito solamente lo scorso anno negli USA ma destinato (probabilmente) a diventare un vero e proprio cult natalizio. Si tratta – e dopo vedremo anche l’intera trama della pellicola – di una commedia statunitense romantica, diretta dal regista John Putch che nel cast può vantare fra i protagonisti l’attrice Bethany Joy Lenz (nel ruolo di Lucy Hargrove), affiancata da Robert Picardo che interpreta la figura di Harold Balaban, Kristoffer Polaha – come il coprotagonista Jack Huston – e Annabelle Borke.

Natale a Biltmore: la trama del film in prima visione oggi su Rai 2

La trama di Natale a Biltmore racconta – appunto – la storia di Lucy Hargrove, una giovane sceneggiatrice che ha da poco realizzato il suo sogno di lavorare per una grande casa di produzione cinematografica alla quale viene assegnato il compito di riscrivere la sceneggiatura di un grande classico natalizio – un film girato negli anni Quaranta -: la donna è felicissima e si sente realizzata, ma il lavoro si rivela più difficile del previsto. Infatti Lucy entra ben presto in contrasto con il suo capo, che non è soddisfatto del lavoro realizzato, tanto da chiederle in modo perentorio di riscrivere completamente il finale, pena il suo licenziamento.

La nostra protagonista di Natale a Biltmore – però – non si sente ispirata e non riesce a trovare l’idea giusta per raccontare la fine di una storia romantica e per riuscire nella difficile impresa decide di recarsi direttamente a Biltmore, nella tenuta che al tempo fu il set originale del film degli anni ’40: l’idea di Lucy, infatti, è quella di riuscire ad immergersi nell’atmosfera incantata della tenuta, così da trovare l’idea giusta per un finale mozzafiato.

Non appena si reca a Biltmore House, Lucy viene coinvolta in una visita guidata della dimora – ormai da tempo meta dei pellegrinaggi dei fans che vogliono rivivere le scese della mitica pellicola – ed inavvertitamente sbatte contro un tavolino, facendo rovesciare una clessidra che si rivelerà essere magica: all’improvviso infatti la protagonista di Natale a Biltmore viene catapultata indietro nel tempo fino a quel magico 1946 e si troverà a rivivere l’esperienza unica del film originale, trovando non solo l’amore ma anche l’opportunità di scrivere il tanto ricercato finale.

