Natale a tutti i costi, il cast del film

Venerdì 27 dicembre 2024 va in onda in prima serata su Rete 4, alle ore 21.25, la commedia italiana del 2022 dal titolo Natale a tutti i costi. Il film è prodotto da Netflix ed è diretto dal regista Giovanni Bognetti, che proprio quest’anno è tornato sul grande schermo con il sequel “Ricchi a tutti i costi”. Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista Teho Teardo, che nel corso della sua carriera ha lavorato alle colonne sonore di pellicole come “Denti” di Gabriele Salvatores (2000), “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino (2006) e “Lezioni di cioccolato” di Claudio Cupellini (2007).

Il protagonista del film Natale a tutti i costi è interpretato dall’attore e comico Christian De Sica, diventato famoso in coppia con l’amico e collega Massimo Boldi durante gli anni ’80 grazie al genere dei cinepanettoni. Al suo fianco l’attrice e comica Angela Finocchiaro, che ha lavorato nuovamente con De Sica anche nel sequel del film. Nel cast di Natale a tutti i costi anche: Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari, Alessandro Betti, Francesco Marioni e Iaia Forte.

Natale a tutti i costi, la trama

Natale a tutti i costi racconta la storia di Carlo e Anna, genitori di due ragazzi ventenni di nome Alessandra ed Emilio. I due giovani decidono di lasciare il nido provando ad andare a vivere da soli.

Alessandra, che lavora come segretaria in uno studio dentistico, riceve un salario troppo basso per poter sostenere tutte le spese e fa fatica ad arrivare a fine mese. Emilio, invece, viene vessato dal suo superiore per il suo scarso talento professionale.

Carlo e Anna soffrono per questa situazione e si sentono ancora più trascurati quando scoprono che i loro figli non si uniranno per il pranzo di Natale in famiglia. I due decidono così di mettere in scena un piano molto particolare: fingere di avere ricevuto in eredità ben 6 milioni di euro.

I due protagonisti sono convinti di riuscire in questo modo a riavvicinare i figli, e in un primo momento sembra che il loro piano stia davvero funzionando. In realtà ben presto gli si ritorcerà contro, poiché i due dovranno sostenere uno stile di vita che và ben oltre le loro possibilità, in una serie di avvenimenti comici che li vedranno coinvolti nel corso della storia.

