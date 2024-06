Chi è Angela Finocchiaro/ “Nel cinema sono pagata meno dei maschi con cui condivido lo stesso ruolo”

Vincitrice di due Premi David di Donatello, la carriera di Angela Finocchiaro non ha bisogno di presentazione. Attrice e comica di successo, è pronta a tornare con una commedia dal sapore dolce amaro dal titolo “Ricchi a tutti i costi” con cui recita accanto a Christian de Sica. Un film per tutta la famiglia disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. Eppure all’inizio Angela Finocchiaro non pensava minimamente che sarebbe finita a fare l’attrice. “Non era quello che pensavo di voler fare: stavo solo cercando qualcosa che mi suscitasse dell’interesse” – ha detto l’attrice dalla pagine del Corriere parlando dei suoi primi anni nel mondo della recitazione. Non credeva neppure di poterci costruire una carriera al punto che contemporaneamente all’attività di attrice decide di iscriversi anche alla facoltà di Medicina per poi cambiare poco dopo per Psicologia.

Mara Venier: "Rimpiango il comunicato di Sanremo a Domenica In"/ "Delusa da certi 'amici' che sono spariti"

Sono bastati pochi mesi per capire una cosa: “il teatro mi piaceva di più”. Inizia così a lavorare e collaborare con il Teatro del Sole e poco dopo fonda con due colleghi un gruppo che dura quanto un gatto in tangenziale. “Mi sentivo sempre un cane sciolto, i gruppi mi stavano stretti. Avevo bisogno del mio spazio di libertà” ha detto.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex moglie e ex compagna Gigi D'Alessio/ "Credevamo nella famiglia"

Angela Finocchiaro e il successo nel mondo del cinema: “sono pagata meno dei maschi”

Tanti film e serie tv di successo per Angela Finocchiaro che non ha alcun timore nel dichiarare: “siamo ancora al palo con la storia del salario: io sicuramente sono pagata meno dei maschi con cui condivido lo stesso ruolo. Succede nel cinema”. I primi successi arrivano con Zelig, ma parlando di quel periodo della sua vita ricorda: “è stata un’angoscia totale. In teatro arrivi alla risata con tempi diversi”. Poi è arrivata La tv delle ragazze di Serena Dandini che ricorda con grande affetto: “costruivo i miei sketch… ci doveva essere una chiusa comica”.

Tecla Insolia, chi è?/ Da Sanremo al successo come attrice: "con Valeria Golino un percorso creativo"

Durante la sua carriera ha lavorato con grandi nomi del cinema italiano: da Silvio Orlando a Claudio Bisio, da Diego Abatantuono a Christian De Sica fino ad Alberto Sordi: “ci ho girato un film ed eravamo andati anche a Los Angeles assieme. Lui, gentilissimo, mi aveva perfino portata fuori ma non sono fiera per niente di come ho gestito quell’invito: non parlavo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA