Nero a Metà 4 ci sarà? Margherita Vicario rompe il silenzio e smorza le speranze dei fan

Ogni lunedì in prima serata Rai1 trasmette le repliche di Nero a Metà 3 ed in molti si chiedono se ci sarà una nuova stagione della fiction poliziesca con protagonista l’ispettore Carlo Guerrieri che ha il volto di Claudio Amendola. Il filo conduttore delle prime tre stagioni era la figura di Clara, ex moglie di Guerrieri e mamma di Alba che si allontanata anni prima e che stagione dopo stagione è venuta fuori con tutto il suo passato. Chiuso quel capito c’è spazio per delle nuove puntate?

Di recente si era espresso in modo ambiguo l’attore romano tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Adesso invece a rompe il silenzio è stata la giovane attrice e cantante Margherita Vicario. L’attrice che impersona la poliziotta Cinzia Repola e che con Claudio Amendola ha già lavorato in passato sul set de I Cesaroni è stata raggiunta dai microfoni di SuperGuidaTv dove ha risposto alla domanda Nero a Metà 4 si farà? Raggiunta al Giffoni Film Festival che al momento non è prevista una quarta stagione: “So che non ci sarà più” E subito dopo ha rivelato che sono cambiati i progetti iniziali nonostante gli ottimi ascolti di pubblico.

Perché Nero a Metà 4 non si farà? Parla Margherita Vicario: impegni del cast e altro

Nero a Metà 4 si farà? Quasi certamento no, o almeno per il momento non è difficile una nuova stagione. Margherita Vicario raggiunta al Giffoni Film Festival ha confessato: “Sono state tre stagioni bellissime nonostante avesse un grande successo di pubblico. Sono cambiati un po’ i programmi”.

Gli impegni del cast principale, come Claudio Amendola coinvolto in nuovi progetti come “Il Patriarca” e il ritorno di “I Cesaroni”, rallentano la produzione. Anche Rosa Diletta Rossi è impegnata con “Maria Corleone” su Canale 5. I fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da Rai Fiction anche se la risposta della Vicario sembra essere netta. Staremo a vedere.

